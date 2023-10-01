Глава МВД Турции сообщил о попытке теракта в центре Анкары

Террорист подорвал себя у здания МВД в центре Анкары, еще одни нейтрализован. Об этом сообщил 1 октября глава министерства Али Ерликая в соцсети X (бывшая Twitter).

Известно, что два террориста приехали на легковом авто к воротам главного управления безопасности МВД около 9:30 (совпадает с мск). Там они привели в действие взрывное устройство.

Ерликая уточнил, что во время перестрелки двое сотрудников полиции получили ранения.

Взрыв у здания МВД в центре турецкой столицы прогремел ранее в этот день. Вокруг места происшествия перекрыты дороги.

Помимо этого турецкие взрывотехники провели контролируемый взрыв подозрительного пакета в районе первого взрыва. Также изучается автомобиль, на котором к зданию МВД прибыли террористы. У него выбиты стекла, а в багажном отсеке находятся коробки.