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Глава МВД Турции сообщил о попытке теракта в центре Анкары

Глава МВД Турции: террорист подорвал себя у здания министерства в Анкары
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Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
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Террорист подорвал себя у здания МВД в центре Анкары, еще одни нейтрализован. Об этом сообщил 1 октября глава министерства Али Ерликая в соцсети X (бывшая Twitter).

Известно, что два террориста приехали на легковом авто к воротам главного управления безопасности МВД около 9:30 (совпадает с мск). Там они привели в действие взрывное устройство.

Ерликая уточнил, что во время перестрелки двое сотрудников полиции получили ранения.

Взрыв у здания МВД в центре турецкой столицы прогремел ранее в этот день. Вокруг места происшествия перекрыты дороги.

Помимо этого турецкие взрывотехники провели контролируемый взрыв подозрительного пакета в районе первого взрыва. Также изучается автомобиль, на котором к зданию МВД прибыли террористы. У него выбиты стекла, а в багажном отсеке находятся коробки.

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