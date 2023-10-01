«Известия» показали обстановку около здания МВД в Анкаре после попытки теракта
Вокруг здания МВД в Анкаре 1 октября усилены меры безопасности после попытки совершения там теракта. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Елена Голубенко с места событий.
Практически весь прилегающий район оцеплен. Туда также стянули бронетехнику.
Ранее полицейские обезвредили подозрительную коробку, которая была найдена на месте происшествия. Она лежала в автомобиле подозреваемых, которые предприняли попытку теракта.
Утром в воскресенье двое террористов подъехали на угнанном автомобиле к воротам здания МВД в центре Анкары. Один из них привел в действие находившуюся на нем взрывчатку. По злоумышленникам был открыт огонь, второго террориста нейтрализовали.
В результате перестрелки легкие ранения получили двое полицейских. Жертв нет.
Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за инцидент.