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СМИ сообщили об ударе нацразведки Турции по объектам РПК в Сирии

NTV: нацразведка Турции ударила по объектам РПК в Сирии
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Фото: Getty Images/guvendemir
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Национальная разведка Турции нанесла удар по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. Об этом 5 октября сообщает NTV.

По данным телеканала, в ходе операции были нанесены удары по складам оружия и боеприпасов РПК, а также по зданию, в котором размещались штурмовые и диверсионные подразделения.

«По информации, полученной от источников в силовых структурах, было заявлено, что данные операции будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты запланированные цели», — передает NTV.

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И какой реакции Анкара теперь ждет от Запада

1 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может начать масштабную антитеррористическую операцию у южных границ страны в Сирии и Ираке.

Это случилось после теракта у здания турецкого МВД в центре столицы. Тогда пострадали двое полицейских. РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта у здания МВД Турции в Анкаре.

В тот день турецкое министерство обороны сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака, расположенным в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара. В ведомстве указали, что в общей сложности было уничтожено 20 объектов.

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