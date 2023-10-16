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Турция готова отложить рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО

Reuters: Турция может отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО
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Фото: Global Look Press/Nicolas Maeterlinck
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Турция готова отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО из-за продолжительного ожидания от США ответа на свой запрос на получение американских истребителей F-16. Об этом сообщает в понедельник, 16 октября, агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

«Учитывая отсутствие доверия по вопросу о F-16 и Швеции, Турция не торопится с ратификацией предложения НАТО», — сказал представитель правящей партии Эрдогана в материале публикации.

По сообщениям источников, Анкара собиралась действовать в тандеме с Вашингтоном и ожидала поддержки собственной заявки на покупку истребителей F-16 на сумму около $20 млрд.

Тем не менее, Госдепартамент надеется, что Швеция все-таки вступит в НАТО в ближайшем будущем, а президент Джо Байден поддержит продажу истребителей F-16 не только в интересах альянса, Соединенных Штатов, но и отношений с Турцией.

Кроме того, Анкара считает, что Швеция должна предпринять дополнительные шаги внутри страны, чтобы подавить воинственную Рабочую партию Курдистана, которую Европейский союз и США также считают террористической группировкой.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон при этом убежден, что процесс вступления в НАТО будет решен быстро, не смотря на возникающие сложности, учитывая, что Стокгольм выполнил все обязательства по данному соглашению, которое подписали в 2022 году Анкара и Хельсинки.

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На пресс-конференции по итогам первого заседания министров обороны объединения 11 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО ожидает от Турции ратификации документов о вступлении Швеции в альянс буквально в ближайшие недели.

В августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что скорость рассмотрения турецким парламентом вопроса о членстве Швеции в НАТО зависит от дальнейших действий Стокгольма. Власти страны не должны допускать акции сожжения Корана, если хотят вступления страны в военный альянс, отмечал он.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

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