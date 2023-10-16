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СМИ допустили пересмотр Турцией позиции по членству Швеции в НАТО

Hurriyet: в Анкаре могут пересмотреть позицию по членству в НАТО Швеции
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Фото: Global Look Press/Tt/Henrik Montgomery
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Анкара может пересмотреть позицию по вопросу ратификации заявки Швеции на членство в Североатлантическом альянсе. Это может произойти из-за инцидента со сбитым в Сирии американскими военными в начале октября турецким беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом сообщает в понедельник, 16 октября, обозреватель газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви.

5 октября появилась информация в СМИ о том, что на северо-востоке Сирии реактивный истребитель США F-16 сбил турецкий беспилотник, поскольку посчитал его угрозой для американских войск. Отмечалось, что это первый случай, когда Вашингтон сбил беспилотник своего союзника по НАТО. Пентагон в тот же день подтвердил, что самолет США сбил турецкий беспилотник в Сирии.

Сельви отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал Вашингтон за это происшествие.

«Критика Эрдогана в адрес США усиливается. Тон его голоса повышается. Приведет ли эта ситуация к переоценке вопроса о членстве Швеции в НАТО? Ранее вопрос заключался в том, что членство Швеции будет одобрено парламентом в октябре. Но после того, как США сбили [турецкий] беспилотник, Эрдоган, возможно, принял новое решение», — указал обозреватель.

Швеции — стенка: повлияет ли теракт в Турции на вступление Стокгольма в НАТО
И какой реакции Анкара теперь ждет от Запада

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер 11 октября заявил, что в альянсе ожидают от Турции ратификации документов о вступлении Швеции в альянс в ближайшие недели. Тогда же в администрации президента Турции отметили, что Анкара не может пока одобрить членство Швеции в НАТО, так как Стокгольм не выполнил всех необходимых условий.

В августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что скорость рассмотрения турецким парламентом вопроса о членстве Швеции в НАТО зависит от дальнейших действий Стокгольма. Власти страны не должны допускать акции сожжения Корана, если хотят вступления страны в военный альянс, отмечал он.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

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