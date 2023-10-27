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В Швеции назвали вступление в НАТО ловушкой

SwebbTV: Швеция попала в ловушку, вступив в НАТО в сложное время
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Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
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Швеция оказалась в ловушке, приняв решение вступить в НАТО во время конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом заявила журналистка Крис Форсне в интервью телеканалу SwebbTV, которое было опубликовано 24 октября.

«Шведы попали в засаду», — заявила она.

По мнению журналистки, у Швеции была традиция оставаться нейтральной, однако после вступления в Североатлантический альянс она оказалась в противостоянии с Россией. При этом сам момент выбран не очень удачно, так как на Ближнем Востоке наблюдается эскалация конфликта.

Форсне подчеркнула, что перед последними парламентскими выборами необходимо было провести тщательные информационные компании, но этого не было сделано. Более того, журналистка считает, что жителям Швеции следовало бы провести референдум по вопросу вступления страны в НАТО.

Швеции НАТО: Эрдоган одобрил вступление Стокгольма в альянс
Теперь протокол о присоединении к блоку должен ратифицировать парламент Турции

В тот же день, 24 октября, Bloomberg узнало о призыве генсека НАТО Йенса Столтенберга принять Швецию в альянс до 28–29 ноября. Соответствующие письма были разосланы всем странам-участницам.

На следующий день премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в ходе переговоров со Столтенбергом заявил, что Стокгольм готов взять на себя ответственность в рамках НАТО. Тогда же генсек альянса заявил, что Швеция выполнила все требования Турции и готова стать членом организации в ближайшее время.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, предложил парламенту страны утвердить протокол о присоединении Швеции к НАТО. Кристерссон назвал это радостной новостью.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

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