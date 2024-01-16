Страны — участницы НАТО должны быть готовы к любому сценарию на фоне усиления наступления российской стороны в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Так он прокомментировал статью немецкой газеты Bild о якобы разработке ФРГ плана возможного противостояния Североатлантического альянса и РФ к лету 2025 года.

«Мы должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat.

Он также уточнил, что правительство польского премьер-министра Дональда Туска собирается продолжать усилия по модернизации армии государства. По его словам, уже подписаны несколько контрактов на поставку вооружений.

При этом Косиняк-Камыш добавил, что бюджет минобороны страны вырастет в текущем году на 20% — до 119 млрд злотых ($29,5 млрд).

14 января Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году.

Министерство обороны ФРГ прокомментировало публикацию заявлением, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» назвала материал Bild прошлогодним гороскопом для рыбы в раке. Она допустила, что аналитическую часть документа бундесверу мог готовить германский МИД. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес к уткам данный план.

Кроме того, директор центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс заявил, что документ, о котором пишет Bild, не является секретным анализом разведки, который прогнозирует развитие ситуации. По его словам, газета получила учебный сценарий, который всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в той или иной области.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.