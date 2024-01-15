В НАТО опровергли статью Bild о «секретном плане» по столкновению с РФ

Материал немецкой газеты Bild о якобы подготовке Германии к возможному столкновению с Россией основан на сценарии возможных учений, который попал в распоряжение журналистов. Об этом 15 января заявил директор центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс.

«Bild получила учебный сценарий, который всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в той или иной области», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

По словам Сартса, в прошлом подобные сценарии были полностью вымышленными с несуществующими странами и регионами, однако сейчас в них используются реальные географические наименования.

В связи с этим представитель НАТО подчеркнул, что документ, о котором пишет Bild, не является секретным анализом разведки, который прогнозирует развитие ситуации.

Накануне Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. Предполагается, что весной 2024-го Россия начнет масштабное наступление на Украине и нанесет поражение украинским вооруженным силам к июню.

После чего в октябре Москва якобы перебросит войска и вооружения в Калининградскую область, где уже в декабре может начаться эскалация пограничного конфликта со странами Прибалтики, утверждается в материале. В результате в 2025 году в день Х главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат альянса, в том числе 30 тыс. военных бундесвера. При этом об итогах возможного противостояния не говорится.

Министерство обороны Германии прокомментировало публикацию заявлением, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» назвала материал Bild «прошлогодним гороскопом для рыбы в раке». Она допустила, что аналитическую часть документа бундесверу мог готовить германский МИД. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес к уткам данный план.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.