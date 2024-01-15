Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. Об этом со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщает 14 января издание Bild.

Авторы отмечают, что главнокомандующий НАТО отдаст приказ в «день Х» о переброске 300 тыс. военнослужащих на восточный фланг, среди которых будут и 30 тыс. солдат бундесвера.

При этом эскалация конфликта якобы может начаться уже летом 2024 года, когда Украина «потерпит поражение из-за недостаточной помощи Запада и масштабного наступления России».

Об итогах подобного противостояния не говорится.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.

В июле прошлого года в ходе саммита Россия – Африка президент РФ напомнил, что все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но НАТО и Украина от них отказываются, включая и вопросы безопасности. Он добавил, что навязать необходимость переговоров Россия никому не может.

Тогда же депутат Госдумы Борис Гладких поделился мнением о том, что НАТО боится прямого столкновения с Россией. Он указал, что члены НАТО уже ввязались в полномасштабные боевые действия против РФ посредством поставок вооружений Украине.

11 января 2024-го депутат парламента Швеции Маркус Вихель от ультраправой партии «Шведские демократы» не исключил возможности прямого участия Стокгольма в конфликте с Москвой. А на следующий день газета Politico сообщила, что Швеция собирается построить две подводные ударные лодки А26, которые будут патрулировать Балтийское море для «противодействия России».

21 декабря подполковник Вооруженных сил США в отставке Юджин Виндман также предположил, что поражение Украины приведет к тому, что Россия и НАТО вступят в открытое противостояние. Он отметил, что на карту поставлен авторитет альянса и он может оказаться в таком положении, в котором вместо украинцев сражаться придется уже самим западным военным.