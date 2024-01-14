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Politico узнала о намерении Швеции построить две подлодки для «защиты от России»

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Фото: ИТАР-ТАСС/Анатолий Струнин
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Швеция собирается построить две подводные ударные лодки А26, которые будут патрулировать Балтийское море для «противодействия России», пишет 12 января газета Politico.

«Дизель-электрические 66-метровые подводные лодки, которые будут спущены на воду в 2027 и 2028 годах и названы «Блекинге» и «Сконе» в честь двух шведских графств, предназначены для патрулирования восточных границ НАТО в Балтийском морем, отслеживания и противодействия морским действиям Москвы на фоне постоянно ухудшающихся отношений между Россией и Европой», — сказано в статье.

Это первые новые подводные лодки Швеции, построенные с середины 1990-х годов. Они присоединятся к четырем старым судам во флоте скандинавского государства. Первоначально они должны были поступить на вооружение в 2018 и 2019 годах.

«У нас долгая история строительства подводных лодок, но для нас это всё равно большой шаг вперед», — сказал глава Kockums — подразделения шведского производителя военной техники Saab, которое строит A26, Матс Викселл.

Строительство подлодок в Швеции поддерживает тенденцию обновления подводной техники в Северной Европе, где норвежский флот недавно заказал четыре новые подводные лодки у немецкой компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).

Нидерланды получили предложения от TKMS, Saab Kockums и французской Naval Group на строительство четырех подводных лодок, а Дания, которая избавилась от своего флота в 2004 году, недавно предположила, что может отменить это решение.

Встречный в курсе: грозит ли Балтфлоту эскадра Британии из 20 кораблей
ВМФ России готовятся сопровождать силы НАТО на дальних подступах

25 января президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема военно-морских флагов на кораблях, поступающих в состав Военно-морского флота (ВМФ), заявил, что Россия реализует все свои планы по строительству кораблей, качественно укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях.

19 декабря главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов сообщил, что все российские военные флоты находятся в состоянии боевой готовности. Перед ними в 2024 году поставлены масштабные задачи.

До этого, 27 октября, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия в своем военном планировании учитывает то, что Швеция рано или поздно станет членом НАТО. Он отметил, что такая вещь была абсолютно ожидаемой. Как указал дипломат, для Североатлантического альянса важно устранить географические пробелы в системе обороны организации, поэтому НАТО пытается расширять свою территорию.

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