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Евменов заявил о боеготовности всех российских военных флотов

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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Все российские военные флоты находятся в состоянии боевой готовности, перед ними в 2024 году поставлены масштабные задачи. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов во вторник, 19 декабря.

«Все флоты боеготовы. Это не пустые слова. Боеготовность флотов подтверждена и контрольными проверками, и проведением учений, и в первую очередь применением практического оружия», — сказал он.

Говоря о пополнении флотов новой техникой, он сообщил, в частности, что уже в начале года планируется принять в состав Военно-морского флота еще один ледокол, многофункциональные суда, суда снабжения.

«В 2023 году провели ряд масштабных учений. Особенно хочу отметить учения в Арктике. Провели учения «Океанский щит» с задействованием нескольких флотов. По приему новой техники: под руководством Верховного главнокомандующего приняты два атомных ракетных крейсера — стратегического назначения и с крылатыми ракетами большой дальности», — указал Евменов.

Он добавил, что в текущем году, помимо атомных подводных лодок, в состав ВМФ вошли дизельные подводные лодки, надводные корабли класса «корвет», а также малые ракетные корабли.

«Сейчас готовимся к приему корабля дальней морской зоны, еще одного малого ракетного корабля и кораблей противоминной защиты. Помимо боевых кораблей, в состав ВМФ в этом году вошли суда обеспечения», — отметил главнокомандующий ВМФ России.

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13 декабря британская газета Daily Express написала о том, что президент России Владимир Путин за последнее время значительно модернизировал Военно-морской флот России. Для примера издание указало на российский атомный подводный крейсер «Император Александр III», который несет на себе 16 межконтинентальных ракет, и атомную подводную лодку «Красноярск», которая оснащена ядерными крылатыми ракетами и торпедами.

В издании считают, что введение подлодок является частью более масштабной программы ВМФ России по усилению стратегического мониторинга определенных районов океанов по всему миру и всей армии РФ в целом.

Ранее, 11 декабря, Путин принял участие в церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III». Тогда глава государства подчеркнул, что в ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения только со стапелей судостроительного комплекса «Севмаш» должны быть спущены на воду и переданы ВМФ РФ еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А».

В середине сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что до конца 2023 года ВМФ РФ получит 12 надводных и подводных кораблей, в том числе ракетную подводную лодку стратегического назначения «Император Александр III», атомный подводный крейсер «Красноярск», а также фрегат «Адмирал Головко».

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