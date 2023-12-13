Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ сообщило об отсутствии уведомлений Франции о задержании россиянина
Общество
Аэропорт Краснодара может возобновить работу после 15 декабря
Общество
Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах
Политика
Политолог заявил о глупом положении Европы из-за разрыва связей с Россией
Общество
Владелица лошадей в сгоревшей московской конюшне исключила проблемы с проводкой
Общество
Подруга Треповой рассказала о наличии в ее квартире множества гипсовых голов
Общество
В Московском регионе продлили предупреждение о гололедице до 14 декабря
Общество
Суд в Москве оштрафовал Twitch на 4 млн рублей
Общество
Авиакомпания «Россия» заявила о готовности возобновить полеты в Краснодар
Общество
Дед Мороз рассказал про подарки для детей участников СВО
Общество
Роспотребнадзор заявил о рекомендательном характере ношения масок в Москве
Политика
ЦИК предложила голосовать в новых регионах РФ не только по паспорту
Общество
Более 400 тыс. человек в регионах РФ остаются без электричества из-за непогоды
Мир
Лавров назвал место проведения встречи глав МИД стран БРИКС в 2024 году
Общество
Мэр челябинского Троицка задержан за получение взятки

В Британии оценили усиление военно-морского флота России

DE: Путин усилил ВМФ России новыми смертоносными атомными подлодками
0
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин значительно модернизировал Военно-морской флот (ВМФ) России. Об этом 12 декабря рассказали в британской газете Daily Express.

«Владимир Путин предоставил ВМФ России две новые смертоносные атомные подводные лодки в попытке повысить мощь своих сил, и ожидается, что это только начало», — подчеркнул таблоид.

Атомный подводный крейсер «Император Александр III» несет на себе 16 межконтинентальных ракет, а атомная подлодка «Красноярск» оснащена ядерными крылатыми ракетами и торпедами, отмечают журналисты.

В издании считают, что введение подлодок является частью более масштабной программы ВМФ России по усилению стратегического мониторинга определенных районов океанов по всему миру и всей армии РФ в целом.

Также Путин заявил, что строятся еще восемь судов, пять из которых похожи на «Красноярск», что постоянно пополняет растущий арсенал вооружений, рассказали обозреватели. Издание отмечает, как в то же время Украина изо всех сил пытается получить финансирование и помощь от западных союзников.

Флаги вверх: какие новые подлодки и ракетные корабли получит ВМФ
Количество носителей высокоточного оружия на флоте к концу года превысит 40 единиц

Ранее, 11 декабря, Путин принял участие в церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III». Тогда глава государства подчеркнул, что в ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения только со стапелей судостроительного комплекса «Севмаш» должны быть спущены на воду и переданы ВМФ РФ еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А».

До этого, 5 ноября, в Минобороны РФ сообщили, что крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из Белого моря. Запуск был выполнен в рамках завершающего этапа программы государственных испытаний, ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения, уточнили в ведомстве.

В середине сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что до конца 2023 года ВМФ РФ получит 12 надводных и подводных кораблей, в том числе ракетную подводную лодку стратегического назначения «Император Александр III», атомный подводный крейсер «Красноярск», а также фрегат «Адмирал Головко».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023