Президент России Владимир Путин значительно модернизировал Военно-морской флот (ВМФ) России. Об этом 12 декабря рассказали в британской газете Daily Express.

«Владимир Путин предоставил ВМФ России две новые смертоносные атомные подводные лодки в попытке повысить мощь своих сил, и ожидается, что это только начало», — подчеркнул таблоид.

Атомный подводный крейсер «Император Александр III» несет на себе 16 межконтинентальных ракет, а атомная подлодка «Красноярск» оснащена ядерными крылатыми ракетами и торпедами, отмечают журналисты.

В издании считают, что введение подлодок является частью более масштабной программы ВМФ России по усилению стратегического мониторинга определенных районов океанов по всему миру и всей армии РФ в целом.

Также Путин заявил, что строятся еще восемь судов, пять из которых похожи на «Красноярск», что постоянно пополняет растущий арсенал вооружений, рассказали обозреватели. Издание отмечает, как в то же время Украина изо всех сил пытается получить финансирование и помощь от западных союзников.

Ранее, 11 декабря, Путин принял участие в церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III». Тогда глава государства подчеркнул, что в ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения только со стапелей судостроительного комплекса «Севмаш» должны быть спущены на воду и переданы ВМФ РФ еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А».

До этого, 5 ноября, в Минобороны РФ сообщили, что крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из Белого моря. Запуск был выполнен в рамках завершающего этапа программы государственных испытаний, ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения, уточнили в ведомстве.

В середине сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что до конца 2023 года ВМФ РФ получит 12 надводных и подводных кораблей, в том числе ракетную подводную лодку стратегического назначения «Император Александр III», атомный подводный крейсер «Красноярск», а также фрегат «Адмирал Головко».