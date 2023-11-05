Подводный крейсер «Император Александр Третий» выполнил испытательный пуск «Булавы»

Новый атомный подводный крейсер «Император Александр Третий» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из Белого моря. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

«Стрельба баллистической ракетой является завершающим элементом государственных испытаний, после которого будет принято решение о приеме крейсера в состав Военно-Морского Флота», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

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