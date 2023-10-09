Российские корабли испытали зенитные ракеты для стрельбы по наземным целям

В арсенал корветов проектов 20380 и 20385, а также фрегатов серии 22350 вошли новые боеприпасы для зенитной системы, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве. Они способны не только перехватывать воздушные цели, но и уничтожать объекты на воде и на земле.

Испытательные пуски по надводным и наземным целям были выполнены из зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут», сообщили собеседники издания.



ЗРК «Полимент-Редут» был создан на основе сухопутной системы ПВО С-350 «Витязь и предназначен для перехвата самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В состав морского ЗРК входит радиолокационная станция (РЛС) «Полимент» с четырьмя фазированными антеннами. Она отвечает за обнаружение и целеуказание.

Зенитные ракеты размещаются в установках вертикального пуска на носу корабля. Пусковые установки комплекса состоят из модулей по четыре или восемь ячеек каждый. Он может вести огонь ракетами средней дальности 9М96Е (до 50 км) или большой дальности 9М96Е2-1 (до 150 км). Также он оснащается ракетами малой дальности 9М100.



Боеприпасы выполнены по схеме с несущим корпусом, с решетчатыми рулями и твердотопливным двигателем с управляемым вектором тяги. Это значительно повышает ее маневренность. Ракета поражает цели на высоте от 5 м до 8 км, движущиеся со скоростью до 3600 км/ч.



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Испытанное средство: в арсенале ВМФ появились зенитно-наземные ракеты