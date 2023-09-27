Укрепление по Тихому: дальневосточные рубежи защитит подлодка «Якутск»

Тихоокеанский флот усилят новейшей подводной лодкой. Корабль «Якутск» проекта 636 в следующие годы выйдет на испытания, после чего будет зачислен в состав ВМФ. Уже идет формирование экипажа субмарины. Лодки этой серии считаются наиболее совершенными, а за бесшумность их на флоте прозвали «черными дырами». Эксперты отмечают, что в перспективе тихоокеанское направление станет главной сценой противостояния великих держав, и флот там необходимо укреплять.

На Тихий океан

Минобороны согласовало план приема в состав ТОФ уникальной субмарины «Якутск», сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. В настоящее время уже началось комплектование экипажа новой подлодки. До конца нынешнего года он будет полностью укомплектован и готов к выполнению поставленных задач. В следующем году личный состав пройдет обучение и отправится принимать подлодку. Ожидается, что уже осенью начнутся первые испытательные выходы.

Корабли проекта 636 — самое современное, что у России пока есть в серии, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

— Они сейчас активно используются в специальной военной операции, наносят удары ракетами «Калибр» по врагу, — напомнил эксперт. — Подводная лодка «Якутск» строится по модернизированному проекту, по которому делают корабли для Тихоокеанского флота. Его надо сейчас достаточно активно обновлять. Там остаются считаные корабли проекта 877, они уже свой ресурс выработали. И каждая новая лодка — это существенное увеличение сил флота. Представители 636 могут стрелять по морским и наземным целям. Подходят для работы в Японском море. Неоднократно совершали дальние походы.

Закладная табличка подводной лодки «Якутск» Фото: РИА Новости/Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»

Усиление Тихоокеанского флота сегодня особенно актуально, отметил и военный эксперт Василий Кашин.

— Активность нашего флота в регионе в долгосрочной перспективе будет расти, — пояснил он «Известиям». — Главной сценой соревнования великих держав будет Тихий океан. И военно-морское присутствие на Тихом океане будет во многом определять вашу роль в мировой политике. Поэтому происходит усиление Тихоокеанского флота, насколько это возможно. Многоцелевые подводные лодки, во-первых, участвуют в обеспечении службы атомных ракетных подводных лодок ТОФ. Во-вторых, они являются носителями ракет «Калибр», и они там необходимы. Лодки такого класса на Тихом океане были всегда, просто сейчас они нуждаются в замене и обновлении.

Первая серия из шести кораблей проекта 636.3 строилась с 2014 по 2016 годы, все они несут службу на Черном море. В сентябре 2016-го был подписан контракт еще на шесть субмарин для Тихоокеанского флота. «Петропавловск-Камчатский» был передан флоту в 2019 году, «Волхов» — в 2020-м, «Магадан» — в 2021-м. «Уфа» вошла в состав флота в прошлом году. А до конца нынешнего года должна пополнить ВМФ лодка «Можайск».

Подводные лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», прибывшие на главную базу ТОФ во Владивостоке Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Невидимы и бесшумны

Изначально корабли проекта 636 разрабатывались на экспорт в страны Организации Варшавского договора. Со второй половины 1990-х годов такие лодки в различных модификациях строились для КНР, Алжира и Вьетнама. Затем было принято решение закупить эти субмарины и для российского флота. Они создаются по модернизированному варианту 636.3. От базовой версии отличаются лучшими ходовыми характеристиками, пониженным уровнем шумности, наличием современной автоматизированной системы управления и современным навигационным комплексом.

Подводные лодки проекта 636.3 считаются одними из самых бесшумных в мире, за что на флоте их прозвали «черными дырами». Они призваны выполнять широкий круг задач — уничтожать надводные и подводные цели, вести патрулирование и разведку.

Эти субмарины имеют водоизмещение свыше 3,9 тыс. тонн, длину 74 м, скорость до 20 узлов. Они могут непрерывно находиться в море до 45 суток. На борту каждый корабль несет шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов, может применять торпеды и мины, а также крылатые ракеты «Калибр-ПЛ».

Подводная лодка «Магадан» Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Корабли проекта 636.3 признаны пригодными для действий в Арктике, в том числе на Северном морском пути. Такое решение было принято в конце осени прошлого года по итогам анализа результатов действий подводной лодки этой серии на северо-востоке России. Проверка прошла в рамках комплексной арктической экспедиции «Умка-2022». В испытаниях участвовала подводная лодка «Магадан». Она прошла Северным морским путем на Тихий океан. В этом походе корабль и выполнил учебно-боевые задачи в полярных широтах.