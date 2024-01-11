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Шведский парламентарий допустил вооруженный конфликт с Россией

Депутат парламента Швеции Вихель допустил войну с Россией
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Депутат парламента Швеции Маркус Вихель от ультраправой партии «Шведские демократы» не исключил возможности прямого участия Стокгольма в конфликте с Москвой. Об этом говорится обращении парламентария к главе МИД Швеции Тобиасу Билльстрему.

Запрос депутата касается вопроса ужесточения экспортного контроля для соблюдения санкций, введенных против России. Говоря о необходимости ограничения доступа Москвы к западным технологиям, Вихель поднимает вопрос о гипотетическом участии Швеции в конфликте с Россией.

По его словам, если разразится война, частью которой станет Швеция, важно, чтобы мировые демократии оставались вместе.

«Однако даже до возникновения такого сценария правительство должно сделать все возможное для обеспечения того, чтобы добрые силы мира работали сообща, чтобы предотвратить будущую войну и затруднить ее проведение враждебными субъектами», — цитирует Lenta.Ru текст обращения.

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Ранее министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин и главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден заявили, что в Швеции может разгореться война, и призвали граждан быть готовыми к такому развитию событий, сообщается на сайте kp.ru.

7 января сообщалось, что Карл-Оскар Булин объяснил, что его призыв к гражданам Швеции быть готовыми к войне означает, что на фоне конфликта на Украине мысль о стабильном мире больше не является неизменной.

В ответ на это сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что Швеция — одна из стран, где сильнее всего распространена русофобия, поскольку шведы питают неприязнь к России еще со времен поражения под Полтавой, пишет Life.Ru.

В свою очередь посольство России в Стокгольме обратилось к властям Швеции с призывом прекратить доводить собственное население до паранойи, пугая граждан «якобы практически неизбежной войной» с Москвой, передает RT.

В дипведомстве отметили, что шведскому руководству следует обратить внимание на внутренние проблемы — заняться улучшением образования и медицины, повышением безопасности и борьбой с инфляцией, сообщает телеканал «360».

До этого, 27 октября, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия в своем военном планировании учитывает то, что Швеция рано или поздно станет членом НАТО. Он отметил, что такая вещь была абсолютно ожидаемой. Как указал дипломат, для Североатлантического альянса важно устранить географические пробелы в системе обороны организации, поэтому НАТО пытается расширять свою территорию.

В том же месяце шведская журналистка Крис Форсне указала, что Швеция оказалась в ловушке, приняв решение вступить в НАТО во время конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По ее мнению, у Швеции была традиция оставаться нейтральной, однако после вступления в Североатлантический альянс она оказалась в противостоянии с Россией.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля 2023 года официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

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