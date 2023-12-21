Поражение Украины приведет к тому, что Россия и НАТО вступят в открытое противостояние. Об этом 21 декабря заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Юджин Виндман.

«Хотя НАТО расширилась и теперь мы сильны как никогда, на карту поставлен наш авторитет. Мы должны довести дело до конца. Если мы не сделаем этого и Украина потерпит поражение, тогда Россия окажется на пороге НАТО. Тогда мы окажемся в таком положении, в котором вместо украинцев сражаться придется нам», — заявил он в эфире MSNBC.

Ранее, 12 декабря, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Пентагон одержим войнами между иностранными государствами, поэтому раз за разом США оказываются втянутыми в вооруженные столкновения. Политик также подчеркнула, что имеет место намеренное расшатывание отношений США с Россией.

1 декабря газета The Times написала, что Европа не готова к открытому конфликту с Россией и, в случае если он действительно произойдет, высок риск того, что европейский регион будет «смыт». В статье также отмечается, что во время недавней конференции по безопасности в Берлине несколько немецких генералов предположили, что НАТО не сможет выиграть «первую битву» в оборонительной войне на своем восточном фланге, поскольку ей будет сложно переправить достаточное количество войск и техники в Европу за короткое время.

Еще в конце июля президент РФ Владимир Путин заявил о попытках НАТО под прикрытием Украины вступить в противостояние с Россией. Он заверил, что РФ готова к любому сценарию, в том числе негативному, но уверен, что никто никаких столкновений не хочет.