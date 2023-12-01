Европа не готова к открытому конфликту с Россией, и в случае, если он действительно произойдет, высок риск того, что европейский регион будет «смыт». Об этом говорится в статье британской газеты The Times, опубликованной 30 ноября.

Немецкий историк Зенке Найтцель сравнил вероятный результат конфликта Европы с Россией с падением под ударами армии Наполеона Священной Римской империи. Так же и разрозненные и не подготовленные вооруженные силы Европы могут быть уничтожены Россией.

В статье также отмечается, что во время недавней конференции по безопасности в Берлине несколько немецких генералов предположили, что НАТО не сможет выиграть «первую битву» в оборонительной войне на своем восточном фланге, поскольку ей будет сложно переправить достаточное количество войск и техники в Европу за короткое время.

На этой конференции Найтцель заявил, что нельзя исключать того, что бундесверу придется сражаться, к чему Вооруженные силы (ВС) Германии явно не готовы.

По его словам, может пройти более 10 лет, прежде чем ФРГ будет в состоянии вести войну.

«Совершенно ясно: если нашим вооруженным силам придется сражаться, они умрут без дронов, противовоздушной обороны, без достаточного количества припасов. Достаточно ли мы теперь ясно выражаем наше послание [руководителям Германии]? Они умрут, и это ваша ответственность», — привело издание слова Найтцеля.

Ранее, в конце октября, экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что НАТО не выдержит противостояния с Россией, которая обладает самой сильной армией в мире. Он указал на то, что РФ противостоит не только Украине, но и Североатлантическому альянсу, и США, которые поддерживают Киев экономическими и военными средствами. По словам Риттера, российская сторона при этом побеждает.

До этого, в августе, французский военный Алан Корвез заявил «Известиям», что США понимают, что противостояние с Россией проиграно, однако не могут выбраться из той ловушки, в которую себя загнали.

Еще в конце июля президент РФ Владимир Путин заявил о попытках НАТО под прикрытием Украины вступить в противостояние с Россией. Он заверил, что РФ готова к любому сценарию, в том числе негативному, но уверен, что никто никаких столкновений не хочет.