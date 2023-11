НАТО не выдержит противостояния с Россией, которая обладает самой сильной армией в мире. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер во вторник, 31 октября, в интервью на YouTube-канале Through the eyes of.

Он указал, что РФ противостоит не только Украине, но и Североатлантическому альянсу, и США, которые поддерживают Киев экономическими военными средствами. По словам Риттера, российская сторона при этом побеждает.

Экс-разведчик отметил, что военно-политический блок понимает, что не может обеспечить Украине победу, а также защитить и свои границы.

«Оборонная индустрия альянса не только не может обеспечить Украину нужным количеством боеприпасов, но и себя тоже», — добавил Риттер.

Ранее, 30 октября, министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что ситуация в зоне спецоперации свидетельствует о бесперспективности планов НАТО подорвать безопасность РФ. Он подчеркнул, что линия стран Запада, которая нацелена на обострение конфликта с российской стороной, представляет собой угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что «чревато катастрофическими последствиями».

До этого, 28 октября, американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Украина гибнет по вине США, власти которых стремятся расширить НАТО и свою сферу влияния. Он обратил внимание на то, что истоки сегодняшнего украинского конфликта начинаются с момента, когда Соединенные Штаты после распада СССР решили «протолкнуть» идею расширения НАТО и систематически проводили ее в жизнь.

15 октября президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. 5 октября глава государства указал, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.