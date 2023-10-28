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В США вспомнили пророчество Киссинджера о гибели друзей Америки

Джеффри Сакс: Украина гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО
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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Украина сейчас гибнет по вине США, власти которых стремятся расширить НАТО и свою сферу влияния. Об этом 27 октября заявил в ходе своего видеовыступления американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Профессор обратил внимание на то, что истоки сегодняшнего украинского конфликта начинаются с момента, когда Соединенные Штаты после распада СССР решили «протолкнуть» идею расширения НАТО и систематически проводили ее в жизнь.

Кроме того, он напомнил, что в 2008 году бывший на тот момент американским лидером Джордж Буш переступил важную для России «красную линию», пообещав так или иначе принять в альянс Грузию и Украину. Сакс также отметил, что лидеры Европы осознавали, что это очень опасный шаг.

«Это оказалось гибельным для обеих этих стран. Как говорил [бывший советник президента США по национальной безопасности в 1969–1975 годах] Генри Киссинджер: «Может быть, опасно быть врагом Америки, но быть другом Америки — фатально». Это как раз украинский случай: страна гибнет прямо сейчас по вине США из-за стремления к невыполнимой цели — вступлению в НАТО», — сказал профессор Колумбийского университета.

Он добавил, что в настоящее время украинское государство гибнет на поле боя за то, чего ей «никогда не удастся достичь» и чего Россия никогда не допустит.

Не в приоритете: США начали терять интерес к Украине
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Ранее в этот день бывший разведчик американских вооруженных сил (ВС) Скотт Риттер отметил, что США не понимают, как России удалось создать такие сильные системы ПВО в зоне спецоперации.

Накануне, 26 октября, координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби допустил, что Россия добьется тактических преимуществ на Украине в ближайшие месяцы. Российские военные вновь начали проводить наступательные действия на нескольких направлениях, в том числе в районе Авдеевки, Лимана и Купянска, сообщил он.

Между тем, по сообщения СМИ, ВСУ жалуются на то, что они находятся в тяжелом положении. Так, украинские военные, участвующие в боевых действиях под Красным Лиманом, сообщают о тяжелом положении, похожего на которое не было с октября 2022 года.

Кроме того, в этот день французская газета Le Monde также обратила внимание на то, что ВСУ не добиваются успехов в контрнаступлении и им не удается прорвать хорошо организованную российскую линию обороны. В статье подчеркивалось, что РФ обладает ресурсами, позволяющими ей вести длительное противостояние, несмотря на санкции западных стран.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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