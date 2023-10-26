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Вашингтон допустил тактические преимущества России на Украине в предстоящие месяцы

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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США допускают, что Россия добьется тактических преимуществ на Украине в ближайшие месяцы, заявил в ходе брифинга в четверг, 26 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Белого дома.

Он сообщил, что Россия вновь начала проводить наступательные действия на нескольких направлениях, в том числе в районе Авдеевки, Лимана и Купянска.

«Мы ожидаем новых атак со стороны России. Это динамично развивающийся конфликт, и нам нужно помнить, что Россия по-прежнему имеет определенные наступательные возможности и может достичь некоторых тактических преимуществ в предстоящие месяцы», — заявил Кирби.

Кроме того, он напомнил, что ранее в этот день Вашингтон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи, в который вошли ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО), переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды, снаряды для системы HIMARS и другое вооружение.

Отъесть до отвала: ВС РФ зачистили террикон в пригородах Авдеевки
Российские войска взяли под контроль все подходы к этому стратегически важному пункту на донецком направлении

24 октября источники «Известий» сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ завершили зачистку террикона в пригородах Авдеевки. Уточнялось, что российские войска вошли туда несколькими днями ранее, но зачистка потребовала времени. Также собеседники отметили, что российские войска смогли продвинуться в районе железной дороги на севере Авдеевки, на этом направлении украинские вооруженные формирования понесли большие потери и были полностью вытеснены за «железку».

Ранее, 15 октября, президент России Владимир Путин сообщил, что ВС России в рамках активной обороны улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. Глава государства уточнил, что улучшение позиций происходит в том числе на купянском, запорожском и авдеевском направлениях, а также поблагодарил российских военнослужащих за их мужество и героизм.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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