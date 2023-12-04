НАТОлеоновские планы: как и зачем Франция наращивает влияние в Азии

НАТО продвигает свои интересы в странах Юго-Восточной Азии, и это ведет к усилению напряженности в и так неспокойном Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, Китай ждет очередное разочарование в виде Франции, которая решила увеличить свое влияние, наладив очередное оборонное сотрудничество со странами АТР. Главы МИДа и минобороны планируют встретиться с представителями Малайзии и Филиппин, а также помириться с Австралией после скандала с AUKUS. Какую роль приготовил для себя Париж и как на происходящее отреагирует Пекин — в материале «Известий».

Франция наращивает связи в АТР

Главы минобороны и МИД Франции Себастьян Лекорню и Катрин Колонна в начале декабря отправятся в Азиатско-Тихоокеанский регион с дипломатическими визитами. Париж хочет восстановить отношения с Австралией после скандала с AUKUS, а также укрепить политические и военные связи со странами региона.

Катрин Колонна намерена приехать в Канберру 4–5 декабря, что станет первым визитом министра иностранных дел Франции в Австралию с 2019 года. Начиная с 2016-го страна считалась «форпостом» французской политики в АТР, пока в сентябре 2021 года Канберра внезапно не вышла из сделки с Парижем по строительству подлодок на сумму $66 млрд по тогдашнему курсу.

Фото: Global Look Press/US Navy

Примерно в тот же момент было объявлено о создании военного альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией, который дает возможность последней строить атомные подлодки по американо-британским технологиям. Во Франции такой маневр австралийских властей назвали ножом в спину и даже отозвали для консультаций послов из Канберры и Вашингтона. Теперь обе стороны надеются перевернуть эту страницу и усилить связи в самых разных областях — от культуры до обороны.

— Видимо, Франция примирилась с тем решением, когда при создании AUKUS австралийцы отказались от выгодного для Парижа контракта. Это был большой скандал. Это может быть еще и знаком того, что Франция готова содействовать США и вообще западным странам в усилиях по укреплению и продвижению их позиций в регионе, — заметил руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Срыв крупной сделки дал понять Франции, что на одной Австралии в регионе далеко не уедешь. Итогом этого стали многочисленные соглашения с азиатскими странами. Например, в Индию французы теперь будут поставлять истребители Rafale и подводные лодки Scorpene. Кроме того, стороны намерены договориться о совместном производстве вооружения. Париж достиг соглашения и с Индонезией о продаже военных самолетов. Япония и Франция в мае 2023 года заявили, что хотят углубить двустороннее оборонное сотрудничество, а в августе уже провели первые воздушные учения.

Двусторонние учения Военно-воздушных сил (ВВС) Японии и Франции Фото: youtube.com/KYODO NEWS

2 декабря Себастьян Лекорню посетит Филиппины, где, как ожидается, министры двух стран обсудят будущие оборонные соглашения. Это особенно привлекает внимание ввиду того, что Париж всегда поддерживал Манилу в ее территориальном споре с Пекином в Южно-Китайском море, который в очередной раз обострился за последние несколько месяцев. В Малайзии министр также планирует договориться об укреплении сотрудничества, в то время как страна Юго-Восточной Азии стремится модернизировать свое вооружение.

4 декабря Франция примет совещание министров обороны стран южной части Тихого океана (SPDMM) на своей заморской территории — в Новой Каледонии. В нынешнем году формат отмечает десятилетие, оставаясь при этом относительно неизвестным за пределами Тихого океана. Он объединяет Австралию, Чили, Фиджи, Новую Зеландию, Папуа — Новую Гвинею и Тонгу при участии трех наблюдателей — США, Японии и Великобритании.

Будущее SPDMM зависит от того, как формат будет позиционировать себя на фоне растущего соперничества за влияние в Тихом океане, считают в независимом аналитическом центре Lowy Institute, базирующемся в Сиднее. Для этого необходимо согласовать действия с другими организациями и инициативами в области безопасности, которые в последнее время множатся в попытке сдержать Китай. При этом, как отмечают эксперты центра, их предложения и договоренности далеко не всегда соответствуют потребностям островных государств. Вместо того чтобы помогать таким странам в решении климатических проблем вроде затопления, береговой эрозии и истощения природных ресурсов их втягивают в геополитическое соперничество.

Французский истребитель Dassault Rafale Фото: Global Look Press/A. PÃ©Rez Meca

На данный момент Франция уже разместила в Тихом и Индийском океане 7 тыс. солдат. Стоит отметить, что Париж в последнее время все активнее заявляет о своих амбициях в АТР. Об этом в 2023 году неоднократно высказывалась не только Катрин Колонна, но и Эммануэль Макрон. В одном из своих выступлений в августе президент отметил, что многие государства региона «не хотят оказаться перед выбором между США и Китаем», вероятно предлагая им еще один вариант в лице Франции. «США являются нашими союзниками, мы разделяем одни и те же ценности, но у нас разные отношения с Китаем», поэтому Франция хочет быть «балансирующей державой» и предлагает «третий путь» государствам Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил тогда Макрон.

НАТО продолжает расширяться на Восток, только с другой стороны

Наращивая связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Франция, по сути, реализует стратегию НАТО, которое не оставляет попыток расшириться, принимая новых членов.

— Визит министра обороны Франции — это продолжение стратегии НАТО о расширении зоны своей ответственности на Восточную, Юго-Восточную и Северо-Восточную Азию. Если внимательно посмотреть на соглашение, принятое в Мадриде в мае 2022 года, то там речь идет и об Азии. На Филиппинах сейчас готовятся новые пять баз, и создаются они под развертывание сил альянса, — обратил внимание Дмитрий Мосяков.

При этом, как отмечает эксперт, интересы Франции в том числе на Филиппинах, не противоречат интересам США в отношении той же Манилы. Речь идет о том, что в апреле 2023 года филиппинцы дали американцам доступ к базе у Южно-Китайского моря и военному порту недалеко от Тайваня, который находится в вялотекущей конфронтации с материковым Китаем на почве борьбы за собственную автономность от Пекина. Наращивание связей в регионе со стороны Парижа даже можно считать неким знаком поддержки американских усилий по глобальной переориентации Запада от североатлантического пространства туда, где идет основное развитие, концентрируется наиболее серьезный капитал и транснациональные корпорации, то есть в Азию.

Фото: AP Photo/Bullit Marquez

— Если у нас поворот на Восток, то в общем и у коллективного Запада он тоже происходит. Если говорить про Европу и Америку, то они, конечно, двигаются на Запад. Это западная часть с американской точки зрения, — уточнил эксперт.

Все эти действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе в разной степени и под разными предлогам сводятся к одному — сдерживанию КНР.

— Как минимум речь идет об усилении давления на Китай. Для него это, естественно, еще одно разочарование, потому что у Китая самые большие надежды связаны с Германией как с технологически суверенной державой и как раз с Францией как с политически суверенной державой. И когда вдруг французы бросаются в Тихоокеанский регион, Китаю придется лишний раз подумать о том, что предпринимать, чтобы не оказаться в таком широком кольце блокады со стороны Запада, — сказал «Известиями» замдиректора ИМЭМО РАН и руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований, китаист Александр Ломанов.

При этом фундаментального конфликта между Китаем и Францией нет, подчеркнул ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Академии общественных наук КНР Чжу Цзяньли.

— Я не совсем понимаю оборонные интересы и запросы Франции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому надеюсь, что французская сторона сможет быть прозрачной для всех заинтересованных сторон, — говорит он. — Франция — страна со своим достоинством. И я надеюсь, она не пойдет против тенденции «мира и развития» и не будет действовать по чьей-то указке. Что касается НАТО, то ее расширение на Восток принесло миру большие проблемы, особенно Европе.

В ответ на действия западных стран Китай может нарастить присутствие не только в Южно-Китайском море, но и в целом в регионе. Не имея прямого выхода, например, в Индийский океан, Пекин способен усилить кооперацию со своими союзниками (включая такую «ядерную» страну, как Пакистан) в проведении морских учений и совместной разработке вооружения. А применительно к эскалации со стороны США, которые оказывают военную поддержку Тайваню, Китай не раз усиливал военное присутствие в Тайваньском проливе.

В целом же продолжающаяся экспансия НАТО — дорога не к стабильности и миру, а к обострению и расширению конфликта, резюмировали политологи.