Пентагон одержим войнами между иностранными государствами, поэтому раз за разом США оказываются втянутыми в вооруженные столкновения, к которым не имеют никакого отношения. Об этом заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин во время своего прямого эфира в социальной сети X (ранее Twitter) во вторник, 12 декабря.

«Наше министерство обороны одержимо иностранными войнами, оно не может ими насытиться», — цитирует ее «РИА Новости».

Грин указала, что Вашингтон активно принимает участие в конфликте на Украине, в то время как официально миссией Соединенных Штатов считается нейтрализация вооруженных столкновений и возвращение к миру путем переговоров.

Политик также подчеркнула, что имеет место намеренное расшатывание отношений США с Россией.

Ранее, 5 марта, экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что президент страны Джо Байден подталкивает свой народ и весь мир к началу ядерной войны.

До этого, 3 марта, американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что чрезмерные амбиции Вашингтона представляют угрозу для всего мира.

В конце января сотрудник Белого дома при администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что мир оказался на грани ядерного конфликта из-за политики администрации Вашингтона в отношении России.