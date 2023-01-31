В США заявили об опасной близости ядерной войны

Мировое сообщество оказалось на грани ядерного конфликта из-за политики США в отношении РФ. Об этом в понедельник, 30 января, заявил сотрудник Белого дома при администрации 40-го президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в публикации на собственном сайте.

«Ученые-атомщики говорят, что до полуночи [на часах Судного дня] осталось 90 секунд. Я думаю, что это одна наносекунда. Мы достигли точки, когда всё, что требуется — это одна ложная тревога о приближающихся ракетах», — отметил он.

Робертс пояснил, что с тех пор, как Вашингтон и Москва отказались от формулировки о неприменении ядерного потенциала в пользу допустимости упреждающего удара, ядерное оружие перестало быть сдерживающим фактором и превратилось в угрозу международного масштаба. Он напомнил, что в решающий момент времени выяснять детали просто не будет, и любая провокация или ошибка запустят разрушительный механизм.

По его словам, предпосылки к подобному развитию событий можно было наблюдать на протяжении последних 20 лет. Так, всё началось с расширения НАТО вопреки договоренностям с российской стороной — с тех пор доверие между США и РФ планомерно разрушалось.

Также экс-сотрудник Белого дома указал на безответственность и некомпетентность западных политиков, которые поставили на кон существование целых государств ради достижения собственных целей в рамках украинского конфликта.

Наконец, Робертс высмеял попытки обосновать столь рискованную политику противостоянием якобы захватническим амбициям РФ и КНР.

«Представление о том, что Россия или Китай хотят управлять нами, безумно. Именно у США есть экспансионистская идеология и повестка дня мировой гегемонии. Российское и китайское правительства имеют свои собственные проблемы и не хотят проблем морально обанкротившейся страны вроде США», — заключил он.

24 января представители «Бюллетеня ученых-атомщиков» перевели стрелки «часов Судного дня» на 10 секунд вперед. Теперь они показывают 90 секунд до «ядерной полуночи». Это отражает представление ученых о том, что мир «приблизился к моменту гибели».

До этого, 20 января 2022 года «часы Судного дня» замерли на отметке 100 секунд до конца света, представители «Бюллетеня ученых-атомщиков» не стали переводить стрелки.

Организация «Бюллетень ученых-атомщиков» создана в 1945 году. После завершения Второй мировой войны издатели американского журнала, в котором публиковались статьи ученых-атомщиков Чикаго, обратились к научному сообществу с предложением объединить усилия в борьбе за поддержание глобальной безопасности.

Ключевым моментом в истории организации было создание в 1947 году «часов Судного дня». Их установили на отметке семь минут до полуночи. В 1949 году, когда Советский Союз провел испытания ядерной бомбы, ученые перевели часы на отметку три минуты до «уничтожения человечества».