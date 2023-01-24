Стрелки «часов Судного дня» перевели на 10 секунд вперед

Стрелки «часов Судного дня» перевели на 10 секунд, теперь они показывают 90 секунд до «ядерной полуночи», передает негосударственная организация «Бюллетень ученых-атомщиков» 24 января.

Издание сообщает, что конфликт на Украине приближает вероятность использования ядерного оружия, он «породил призрак применения биологического и химического оружия, затруднил реакцию мира на изменение климата и международные усилия по решению других глобальных проблем».

«Вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-либо контроля, остается высокой», — цитирует «Газета.Ru» президента «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рейчела Бронсона.

20 января 2022 года «часы Судного дня» замерли на отметке 100 секунд до конца света, представители «Бюллетеня ученых-атомщиков» не стали переводить стрелки. Это отражает представление ученых о том, что мир «приблизился к моменту гибели».

Организация «Бюллетень ученых-атомщиков» создана в 1945 году. После завершения Второй мировой войны издатели американского журнала, в котором публиковались статьи ученых-атомщиков Чикаго, обратились к научному сообществу с предложением объединить усилия в борьбе за поддержание глобальной безопасности.

Ключевым моментом в истории организации было создание в 1947 году «часов Судного дня».

В 1947 году часы установили на отметке семь минут до полуночи. В 1949 году, когда Советский Союз провел испытания ядерной бомбы, ученые перевели часы на отметку три минуты до «уничтожения человечества».

Организация оценила ситуацию в мире как наиболее стабильную в 1991 году, когда генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш — старший заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Часы показывали в 1991 году 23:43.