Время, стоп: часы Судного дня замерли за 100 секунд до апокалипсиса
Время на символических часах Судного дня, положение стрелок на которых указывает на вероятность наступления глобальной ядерной или иной катастрофы, по итогам прошлого года не изменилось. Как считают ученые-ядерщики, до апокалипсиса в 2021 году будет оставаться 100 условных секунд. В качестве одного из ориентиров для определения «времени до конца света» эксперты руководствовались оценками эффективности ответа мировых правительств, организаций и общества на пандемию COVID-19. Подробности — в материале «Известий».
Стрелки часов Судного дня — символического измерительного прибора, показывающего напряженность международной ситуации путем определения времени, остающегося до возможной глобальной катастрофы, — на 2021 год установлены за 100 секунд до ядерной полуночи. По сравнению с предыдущим годом запас времени, который есть у человечества до наступления апокалипсиса, не изменился. Причины отсутствия прогресса ученые-ядерщики, которые и дают свою коллективную оценку ситуации в области глобальной безопасности, увидели в том, как мировые правительства, отдельные институты и общество в целом реагировали на эпидемию коронавируса COVID-19.
Время проснуться
Результаты коллективных оценок специалистов по традиции опубликованы в альманахе Bulletin of the Atomic Scientists. «Смертоносная и устрашающая пандемия COVID-19 стала своеобразным звонком будильника исторического масштаба. Она стала ярким свидетельством того, что национальные правительства и международные организации не готовы управлять катастрофическими для человечества угрозами, связанными с ядерным оружием и изменением климата», — отметила президент и генеральный директор издания доктор Рейчел Бронсон.
В отделении реанимации для больных COVID-19 в госпитале в Оклахоме, США
В свою очередь, исполнительный председатель совета вестника, бывший губернатор Калифорнии Джерри Браун указывает на то, что «США, Россия и другие мировые ядерные державы должны перестать кричать друг на друга». «Настало время ликвидировать, а не создавать всё новое ядерное вооружение, — уверен Браун. — Аналогичным образом дело обстоит с изменением климата: Соединенные Штаты, Китай и другие крупные державы должны всерьез заняться сокращением фатальных выбросов углекислого газа — и сделать это уже сейчас. До полуночи осталось 100 секунд. Просыпайтесь!»
Остановивший время
Решение не передвигать стрелки часов Судного дня ближе к часу Х ученые приняли в том числе в связи с началом работы администрации 46-го президента США Джо Байдена. Буквально в первые часы работы в Белом доме 78-летний демократ отменил многие ключевые решения республиканца Дональда Трампа, своего предшественника в Овальном кабинете, что позволило экспертам разглядеть свет в конце тоннеля в контексте климатической и ядерной безопасности.
Президент США Джо Байден во время работы в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Среди этих шагов администрации Байдена вашингтонская The Hill называет «решение возобновить участие в Парижском соглашении по климату и членство во Всемирной организации здравоохранения, а также продлить ядерное соглашение с Россией, известное как новый ДСНВ». Ученые также «обратили внимание на стремление Байдена вернуться в иранскую ядерную сделку, а также на его комментарии, сделанные в бытность его вице-президентом и свидетельствующие о его неприятии концепции нанесения ядерного удара первым», указывает издание.
Максимально близко к Армагеддону
На отметке «100 секунд до полуночи» часы Судного дня были установлены в прошлом году — и это максимально близко к потенциальному апокалипсису за всю историю существования этого механизма. Кстати, только в 2020 году ученые стали вести счет до часа Х в секундах — до этого запас времени до полуночи всегда исчислялся в минутах. В 2019-м и 2018-м стрелки часов показывали без двух минут полночь. На этой отметке они находились в далеком 1953 году, после первого испытания водородной бомбы.
«Запущены» часы были в 1947 году — через два года после того, как Альберт Эйнштейн и ученые из Университета Чикаго, которые были заняты в разработке первой атомной бомбы, запустили вестник Bulletin of the Atomic Scientists. С годами часы, как отмечают их «хранители», стали «признанным во всем мире индикатором опасности глобальной катастрофы, которая может быть вызвана ядерным оружием, изменением климата или разрушительными технологиями, существующими в других сферах».
В 2018-м и 2019-м стрелки часов Судного дня показывали без двух минут полночь
Несмотря на пугающий язык «хранителей» часов, некоторые ученые советуют не паниковать. Так, Эндрю Латэм, профессор международных отношений в Колледже Макалестер в Сент-Поле (штат Миннесота) отмечает, что часы Судного дня не основаны на каком-либо алгоритме, при помощи которого проводится анализ объективных данных. Полученные результаты — это лишь соображения представителей профессионального сообщества, которые могут оценивать доступную информацию. В связи с этим сам инструмент следует признать «пережитком прошедшей эпохи, этаким артефактом тех времен, которые проходили в настроении «Армагеддон возможен в любую секунду», отметил Латэм в интервью The New York Times. В то же время, по словам профессора, и игнорировать данный механизм не стоит. «Раз в год он напоминает нам о существовании определенных серьезных опасностей, — отмечает он. — Все они — дело рук человеческих, а значит, человеку по силам их устранить».
Иран, ДСНВ и Парижское соглашение
Для того чтобы дать адекватный ответ на имеющиеся ядерные, климатические и другие ключевые угрозы, эксперты предлагают набор рекомендаций. Прежде всего «президенты США и России могут и должны» обеспечить продление двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений «на максимально возможный срок, что позволит удержать размер двух крупнейших ядерных арсеналов на нынешнем уровне».
Запуск баллистической ракеты в Иране
Иран и Соединенные Штаты «могут совместно вернуться к полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), при этом Иран может согласиться на проведение новых, более широких переговоров по безопасности на Ближнем Востоке и на ограничения своей ракетной программы и других проектов в военной сфере», говорится в перечне рекомендаций. Кроме того, пишут ученые-ядерщики, США, которые уже анонсировали возвращение в Парижское соглашение по климату, должны ускорить принятие на себя обязательств по отказу от выбросов двуокиси углерода и внедрить необходимые для выполнения таких планов практики.
Значение продления ДСНВ, о котором сейчас в крайне сжатые сроки (договор истекает 5 февраля) договариваются Кремль и Белый дом, переоценить невозможно. Как отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Константин Богданов, «это единственный оставшийся международный договор об ограничении и сокращении ядерного оружия, к тому же обладающий беспрецедентно интрузивной верификацией: обменом чувствительными данными и правом проводить до 18 инспекций в год на базах стратегических ядерных сил контрагента (вплоть до физического осмотра и пересчета боезарядов под обтекателями произвольно выбранных ракет)».
— Это позволяет сторонам иметь полное представление о возможностях и перспективах программ стратегических вооружений друг друга. Тем самым это снижает уровень военной тревоги и устраняет поводы к гонке ядерных вооружений, основанной на преувеличенных предположениях о намерениях контрагента, — подчеркивает специалист.
Протестующие против выхода США из Парижского соглашения по климату у Бранденбургских ворот в Берлине
По словам Богданова, в последнее время «распространилось мнение, что мир поменялся, и договоры Россия–США, построенные на двусторонней методологии стратегической стабильности холодной войны, устарели».
— Но мы видим, что это не так: обе страны по-прежнему контролируют до 90% ядерного оружия на планете и обладают самыми совершенными средствами доставки — безотносительно того, что возникли региональные угрозы ядерной стабильности, например на Индостане и в Восточной Азии, — обращает внимание эксперт. — Поэтому этот договор важен как фундамент, основываясь на котором можно модернизировать весь контроль над ядерными вооружениями, расширяя сферу охвата и в перспективе, когда сложатся условия, придавая ему многосторонний характер.
Не бей первым!
Среди остальных рекомендаций коллектива Bulletin of the Nuclear Scientists выделяется пожелание о том, чтобы Вашингтон объявил об отказе от права первого ядерного удара. США следует также убедить как своих союзников, так и противников последовать этому же принципу, который является важным «шагом на пути к безопасности и стабильности», указывают авторы.
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Как напоминает Богданов из ИМЭМО РАН, при президенте Бараке Обаме, в администрации которого Байден на должности вице-президента курировал ядерную политику, США «были как никогда близки к фактическому принятию обязательства «неприменения первым».
— По сути, в завуалированной форме это даже было сделано, когда Обама заявил, что ядерное оружие нужно Америке только лишь для сдерживания ядерных атак против страны и союзников. Однако право применения первым остается официальной частью американской ядерной доктрины с 1945 года, и маловероятно, чтобы в руководящие документы по ядерной стратегии было официально внесено правило no-first-use, — полагает эксперт. — Вполне возможно, что эта администрация перепишет трамповский «Обзор ядерной политики» от 2018 года, что позволит заметно смягчить формулировки и ужесточить фактический порог применения ядерного оружия, а также сократить финансирование некоторых программ по расширению ядерных арсеналов — например, созданию новых крылатых ракет морского базирования.