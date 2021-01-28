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Госдеп США выделит до $4 млн на борьбу с развитием ядерного оружия в КНДР

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Госдепартамент США намерен выдать грант в размере до $4 млн на программу по противодействию распространению оружия массового уничтожения и развитию ракетной программы КНДР. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT в четверг, 28 января.

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Отмечается, что целью является «укрепление потенциала партнеров» в области противодействия распространению северокорейского ядерного оружия и «уклонению страны от санкций».

Как говорится в описании гранта, предложения потенциальных участников американской инициативы должны, в частности, «отражать четкое понимание совокупности проблем и контекста, в котором будет осуществляться содействие».

Курировать реализацию программы будет бюро внешнеполитического ведомства по международной безопасности и нераспространению.

По предварительным данным, общий бюджет, который предполагается выделить на реализацию инициативы, может составить $4 млн, а максимальный размер одного гранта не должен превышать $750 тыс.

Подать заявку на участие в проекте могут в том числе коммерческие и некоммерческие организации США и других стран.

22 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон продолжит работу по сдерживанию КНДР. Она отметила, что США ведут консультации с Южной Кореей, Японией и государствами-союзниками о возможностях давления на Северную Корею.

9 января лидер КНДР Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии Кореи заявил, что страна продолжит совершенствовать ядерные вооружения ради вынужденного сдерживания враждебных сил. Кроме того, он объявил о завершении разработки новой ядерной подводной лодки, «которая является примером модернизации».

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