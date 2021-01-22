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В Белом доме заявили о планах продолжить сдерживание КНДР

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Вашингтон продолжит работу по сдерживанию КНДР. Об этом заявила 22 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«У нас по-прежнему есть живой интерес в сдерживании Северной Кореи», — сказала Псаки на брифинге, который шел в прямом эфире на странице в Twitter Белого дома.

Она отметила, что США продолжат консультации с Южной Кореей, Японией и государствами-союзниками о возможностях давления на КНДР.

На прошлой неделе министерство торговли США выпустило постановление, согласно которому ужесточается контроль за сделками в сфере информационных технологий, а Россия, Китай, Иран, Куба, КНДР признаны «враждебными иностранными государствами».

Вместе с тем 1 января газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что северокорейский дипломат заявил о желании КНДР иметь хорошие отношения с США.

В июле 2020 года КНДР отказалась от переговоров с США. До этого первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи подчеркнула, что Пхеньян не нуждается в переговорах с американской стороной.

В июне глава МИД Северной Кореи Ли Сон Гвон рассказал о безнадежности и ухудшении отношений с Соединенными Штатами по итогу двух лет с момента начала переговоров между странами.

Соединенные Штаты и Северная Корея начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит экс-президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

По его итогам стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.

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