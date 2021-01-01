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Дипломат из КНДР заявил о желании страны наладить отношения с США

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Северокорейский дипломат заявил о желании КНДР иметь хорошие отношения с США. Об этом 1 января написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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За несколько дней до выборов президента США Северная Корея обратилась к комитету Европарламента, которому было поручено заниматься связями с Корейским полуостровом, для проведения онлайн-встречи. На участие в неформальной конференции согласился глава делегации Европарламента Лукас Мандл. Он общался с послом Северной Кореи в Берлине.

В ходе примерно часовой встречи посол Северной Кореи повторил цель страны наладить прочные отношения с США при условии отказа от «враждебной политики» Вашингтона.

Переговоры США и КНДР зашли в тупик после провала саммита в Ханое в феврале 2019 года. Вашингтон требовал от Пхеньяна серьезных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.

В июле КНДР отказалась от переговоров с США. До этого первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи подчеркнула, что Пхеньян не нуждается в переговорах с американской стороной.

12 июня глава МИД Северной Кореи Ли Сон Гвон рассказал о безнадежности и ухудшении отношений с Соединенными Штатами по итогу двух лет с момента начала переговоров между странами.

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