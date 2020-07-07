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КНДР отказалась от переговоров с США

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Пхеньян не намерен вступать в переговоры с Вашингтоном, заявил глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын.

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В заявлении дипломата, опубликованном 7 июля Центральным телеграфным агентством (ЦТАК), отмечается, что новые слухи о возможном саммите КНДР–США беспочвенны.

«Недвусмысленно заявляем вновь, что мы не намерены встречаться лицом к лицу с США», — говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении отмечается, что слухи еще больше ухудшают отношения между КНДР и Южной Кореей.

Несколькими днями ранее первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи подчеркнула, что Пхеньян не нуждается в переговорах с американской стороной.

Отношения Пхеньяна и Сеула вновь ухудшились в начале июня. Причиной стало появление в КНДР антиправительственных листовок, которые распространялись с территории южного соседа. В ответ северокорейские власти «обрубили» все линии связи с Южной Кореей, заявили о достижении «конечной точки» в двусторонних отношениях.

На этом фоне в СМИ появились данные о вероятном проведении нового саммита между лидером КНДР Ким Чен Ыном и американским президентом Дональдом Трампом.

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