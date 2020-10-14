Размер имеет значение: КНДР показала гигантскую баллистическую ракету

Демонстрацией военной мощи, рассчитанной как на население КНДР, так и на внешних игроков и стратегических противников Северной Кореи, стал военный парад, прошедший в Пхеньяне по случаю юбилея — 75-летия правящей Трудовой партии Кореи. Новинок на этом военном шоу было немало, однако аналитиков больше всего поразила новая межконтинентальная баллистическая ракета — по оценкам экспертов, одна из самых больших МБР в мире, способная долететь до любой цели на территории континентальной части США. О том, что думают эксперты о предъявленном миру новом вооружении КНДР и какими могут быть внешнеполитические цели парада на площади Ким Ир Сена, — в материале «Известий».

Убедить граждан КНДР в полной надежности национальных вооруженных сил и их готовности к современным вызовам, а также показать миру всю мощь северокорейского оружия — такие цели явно преследовал военный парад, который провели в Пхеньяне по случаю 75-летия правящей Трудовой партии Кореи. Военное шоу зрителям показали с утра 10 сентября в записи — скорее всего, парад проводили глубокой ночью.

Северокорейский гигант

По площади Ким Ир Сена прошли облаченные в обновленное снаряжение военнослужащие национальных вооруженных сил, однако военные эксперты гораздо большее внимание уделили показанной там военной технике. Предполагаемых новинок (Северную Корею частенько подозревают в том, что на парады выводятся не действующие или перспективные модели, а всего лишь макеты) хватало — это и самоходная артиллерийская установка на колесной базе, и самоходный противотанковый ракетный комплекс, и новое или как минимум модернизированное вооружение пехотинцев.

Размер имеет значение Военный парад по случаю 75-й годовщины основания Трудовой партии КНДР в Пхеньяне Фото: TASS/KCNA

Однако гвоздем программы стала показанная на параде «ракета-монстр» — межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) на жидком топливе. «По словам аналитиков, ракета, которую продемонстрировали на 11-осном тягаче, в случае принятия на вооружение станет одной из крупнейших в мире МБР на подвижной грунтовой пусковой установке» , — отмечает Reuters.

По предварительным оценкам, размеры самой ракеты составляют порядка 24 м в высоту при диаметре около 2,5 м. Директор программы нераспространения и ядерной политики в Международном институте стратегических исследований Майкл Эллеман считает, что носитель может быть рассчитан на забрасываемый вес от 2 т до 3,5 т. По своей дальности (это, предположительно, свыше 13 тыс. км) и другим техническими параметрам эта МБР будет превосходить самую мощную на данный момент северокорейскую ракету «Хвансон-15» (испытательный пуск этой МБР Северная Корея провела в 2017 году). С учетом размеров более крупной новинки, хотя ее технико-тактические характеристики пока не раскрыты и не подтверждены, становится очевидно, что дальнейшие работы по увеличению дальности баллистических ракет КНДР вести уже не придется.

«Очень громоздка и уязвима»

Ключевым моментом является тот факт, что новая МБР, предположительно, сможет иметь разделяющиеся головные части с индивидуальным наведением боеголовок на цели. Как отмечает директор Восточно-Азиатской программы нераспространения в американском Институте международных исследований в Миддлберри Джеффри Льюис, новые вооружения «четко предназначены для того, чтобы превзойти базирующуюся на Аляске систему противоракетной обороны США». «Для защиты от каждой из этих построенных Северной Кореей ракет США придется потратить порядка $1 млрд. Почти уверен, что при таких расходах Северная Корея сможет наращивать число боеголовок быстрее, чем мы — увеличивать число ракет-перехватчиков», — написал он в Twitter.

Размер имеет значение Новая межконтинентальная баллистическая ракета на параде в Пхеньяне Фото: REUTERS/KCTV

Как полагает эксперт Маркус Шиллер, такие габариты позволяют предположить, что емкость топливных баков носителя может составлять до 100 т, а значит, на заправку понадобится весьма много времени. Из-за таких размеров возникают вопросы о том, насколько практичным может быть этот комплекс. «Ракету нельзя транспортировать в заправленном виде и нельзя заправлять на пусковой площадке. По сути, никакого смысла в ней нет — разве что как элемента такой игры в угрозы: она вроде бы как дает следующий сигнал: «У нас теперь есть МБР на мобильной установке с разделяющейся головной частью, так что пугайтесь как следует», — сказал Шиллер в беседе с AFP.

Военный эксперт Владимир Хрусталев также указывает на то, что новая северокорейская тяжелая мобильная МБР имеет «весьма нетривиальную концепцию»: она «очень громоздка и наверняка требует приличной предстартовой подготовки, а потому уязвима». Специалист также обратил внимание на большое пространство под обтекателем ракеты. «С таким дизайном эта МБР будет способна нести не только просто ядерный блок, а, например, тяжелый термоядерный блок на мегатонны, а также еще ложные цели, либо несколько обычных ядерных блоков и ложные цели, — отметил Хрусталев. — Наверное, поэтому ее создание высшим руководством КНДР и было сочтено целесообразным». По его прогнозу, «арсенал КНДР и в области межконтинентальных баллистических будет расти не только качественно, но и количественно, в том числе и по числу пусковых установок», а «в обозримом будущем КНДР неоднократно будет нам демонстрировать «прыжки» в боеспособности на новый уровень».

«Не надо недооценивать КНДР»

Кроме непосредственно самой ракеты-«монстра», примечательной является и мобильная пусковая установка, на которой МБР и показали. По данным США, до последнего времени Северная Корея располагала шестью мобильными пусковыми установками для запуска МБР. Они были созданы путем модернизации купленных в Китае грузовиков WS51200. «Эти машины представляют собой такую ценность, что корейцы убирают их подальше перед запуском ракеты, поскольку в случае аварии заменить их будет очень трудно. На этом параде мы впервые увидели более шести таких грузовиков, и новые образцы претерпели серьезную модернизацию», — отмечает заместитель директора организации Open Nuclear Network Мелисса Ханэм в материале для BBC News.

Размер имеет значение Военный парад в Пхеньяне Фото: TASS/EPA/KCNA

«Таким образом, очевидно, что Северная Корея по-прежнему, несмотря на санкции и экспортные ограничения, обладает возможностями получать компоненты для пусковых установок для тяжелых ракет . Также ясно, что их промышленный сектор активизировался, для того чтобы собственными силами модифицировать — а сейчас, возможно, и производить — собственные пусковые установки, — указывает Ханэм. — Показанная в КНДР новая МБР, которую создали в очень непростой год, является посланием миру — не надо недооценивать эту страну, ее лидера и технологические возможности ее народа».

Как отметил экс-начальник управления военной безопасности аппарата Совета безопасности РФ, бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН, 1994–1996) генерал-полковник Виктор Есин, «облик показанной в Пхеньяне новой межконтинентальной баллистической ракеты на мобильной транспортно-пусковой установке позволяет с высокой достоверностью утверждать, что КНДР пока не достигла того уровня ракетостроения, которым обладают Россия и Китай в создании грунтовых мобильных ракетных комплексов». В то же время в этом сегменте вооружений у Северной Кореи «явно просматривается видимый прогресс», отметил Есин.

«Внутренние политические выгоды без международных рисков»

Приуроченные к важным юбилеям военные парады, на которые демонстрируются новейшие образцы военной техники, проводят практически все страны. В случае с Северной Кореей примечательно, что презентации новых МБР Пхеньян в последние пару лет не проводил — ни в виде военных смотров, ни в рамках испытаний.

В этой связи некоторые специалисты склонны рассматривать появление суперракеты на смотре в столице КНДР как окончательный символ фиаско, которые, несмотря на успехи на ранних этапах, потерпели переговоры между командой президента США Дональда Трампа и Пхеньяном, цель которых заключалась в полной денуклеаризации Корейского полуострова при снятии санкций с КНДР.

Например, старший аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис допускает, что новые крупные испытания ядерного оружия в Северной Корее, имеющие явные признаки провокации в адрес США, — вопрос нескольких месяцев . «Будет ли это администрация Трампа, если он добьется переизбрания, или это будет Джо Байден — им придется признать, что Северная Корея сейчас — это агрессивная ядерная держава», — отметил Дэвис в интервью 9News.

Размер имеет значение Лидер КНДР Ким Чен Ын на военном параде по случаю 75-й годовщины основания Трудовой партии КНДР в Пхеньяне Фото: TASS/KCNA

Тот факт, что лидер КНДР Ким Чен Ын «соблюдает добровольно объявленный мораторий на ядерные испытания и тесты ракет большой дальности, свидетельствует о том, что он по-прежнему хочет сохранить возможности для дипломатического общения с Соединенными Штатами», отмечает АР. В то же время, КНДР могут пойти на новые испытания, с тем чтобы «получить дополнительные инструменты давления на потенциально возможных новых переговорах с Соединенными Штатами — независимо от того, кто окажется победителем на выборах», пишет агентство.

Демонстрация могущества северокорейских ВС могла быть рассчитана и на внутреннюю аудиторию. Страна завершает очень непростой для себя год, в котором были и разрушительные наводнения, и международные санкции, и ограничения, введенные на фоне эпидемии COVID-19 (власти КНДР, впрочем, утверждают, что ни одного случая заражения в стране нет). В такой ситуации поднять моральный дух сограждан Ким Чен Ын, похоже, посчитал необходимым — его речь, как отмечают наблюдатели, была на редкость проникновенной и человечной (насколько это в принципе было возможно).

«Режим Кима сфокусирован на внутренних вызовах и до президентских выборов в США не будет начинать новый цикл провокаций и дипломатических ходов», — считает профессор-международник Лейф-Эрик Изли из Женского университета Ихва в Сеуле. В беседе с The New York Times он предположил, что демонстрация новой МБР на параде «дает внутренние политические выгоды без международных рисков, которыми грозило бы ракетное испытание».

«Лучше договариваться сейчас, а не потом»

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков полагает, что демонстрация новой МБР вполне может быть связана с предстоящими президентскими выборами в США. «Таким образом КНДР хотела бы напомнить о том, что ее вопрос всё еще на повестке дня. После первого этапа переговоров с Трампом они хоть и не встали на путь ядерного разоружения, но притормозили свою ядерную программу , — отметил специалист в беседе с «Известиями». — Однако сейчас, когда его первый президентский срок подходит к концу, в Пхеньяне решили напомнить о том, что хотели бы каких-то встречных шагов в ответ на мораторий на ядерные испытания. Новые санкции против КНДР не вводились, но и уже действующие, очень жесткие ограничения не смягчались».