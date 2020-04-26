Кто, если не Ким: кому приписывают будущее лидерство в КНДР

В последние дни СМИ всего мира подкинули экспертам и конспирологам новую тему для размышлений, не связанную с коронавирусом . С подачи одного не самого проверенного издания появились слухи о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын чуть ли не доживает последние дни из-за осложнений после операции на сердце . Ввиду закрытости режима в КНДР никто за пределами страны никогда доподлинно не знал, что именно там происходит. И потому не исключено, что уже завтра Ким окажется живее всех живых. Это тем не менее не остановило волну спекуляций на тему вероятного преемника товарища Кима.

Много шума из ничего

Северокорейский лидер Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и восстанавливает силы на вилле за пределами столицы Пхеньяна, огорошило весь мир в середине этой недели южнокорейское издание Daily NK, ссылавшееся на некий анонимный, но якобы проверенный источник . Новость тут же подхватил американский канал CNN, сообщив со ссылкой уже на американский неназванный источник: США «следят за информацией» о том, что Ким Чен Ын находится в «серьезной опасности».

На фоне таких новостей отсутствие северокорейского вождя 15 апреля на праздновании Дня солнца лишь усугубило самые мрачные опасения . В стране так наречен день рождения Ким Ир Сена, основателя КНДР и деда нынешнего руководителя. Хотя в 2020 году из-за пандемии коронавируса страна в целом не стала отмечать праздник на широкую ногу, как это было принято все предыдущие годы.

К концу недели с опровержением слухов о том, что в «королевстве отшельников», как зачастую именует КНДР западная пресса, что-то не так, поочередно выступили официальные лица Китая и Республики Корея. «Не знаем, в какой степени эти сообщения соответствуют действительности», — отметил в свою очередь и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, призвав дождаться официальной информации.

Хотя уже в воскресенье СМИ Гонконга и Японии написали, что Ким Чен Ын либо умер, либо находится в «вегетативном состоянии».

Ким Изображение основателя и бывшего главы КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на значке Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

— Ким Чен Ын — все-таки молодой и как лидер страны имеет доступ к высококлассной медицине . Про него известно только то, что у него наследственный диабет, которым страдали отец и дед Кима. И характерная для мужчин их рода полнота не от ожирения, а по эндокринологическим причинам, — рассказал «Известиям» эксперт по КНДР из Института Дальнего Востока Константин Асмолов. — Из-за диабета у Кима с детства проблема с ногами, на что указывает и специфическая обувь, которую многие ошибочно приписывали его желанию выглядеть повыше.

По словам эксперта, в общем и целом северокорейский вождь ведет относительно здоровый образ жизни, хотя курение и нервная работа могли привести к проблемам с сердцем.

— Но делать из него сильно больного человека я бы не стал, — подытожил Константин Асмолов.

Ким уйдет, да здравствует Ким

Зато другие стали. И поскольку новых деталей про самочувствие Кима взять неоткуда, акцент моментально сместился в сторону гаданий, кто станет преемником нынешнего лидера КНДР в случае его кончины.

Главным фаворитом таких прогнозов оказалась младшая сестра Кима — Ким Е Чжон. Страна впервые увидела ее по телевизору лишь в конце 2011 года — на похоронах ее отца Ким Чен Ира, на которых она появилась рядом с братом. При этом официального упоминания в северокорейских СМИ она удостоилась только два с лишним года спустя, когда сопровождала брата на голосование в Верховное народное собрание КНДР. Тогда журналисты упомянули о ней как о «высокопоставленном чиновнике» ЦК Трудовой партии Кореи.

Знакомство широкой международной общественности с госпожой Ким случилось зимой 2018 года. Тогда две Кореи затеяли активное олимпийское примирение, и сестра лидера КНДР, обросшая к тому времени целым рядом должностей, стала еще и специальным посланником Ким Чен Ына в Сеуле. И с тех пор ее карьера пошла в гору. Она сопровождала брата на последующие саммиты КНДР–США в Сингапуре и Ханое. И стала считаться чуть ли не вторым человеком в стране.

Все десятилетия существования КНДР она управлялась одной и той же династией Кимов, и немудрено, что следующим руководителем в случае преждевременной кончины нынешнего главы государства большинство дружно «назначило» другого Кима. Точнее, другую.

Ким-2 Ким Чен Ын во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке в 2019 году Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

От такого рода предположений не удержался даже советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, заявивший телеканалу Fox News: «основное предположение в том, что это будет кто-то из членов семьи».

А членов семьи, способных к руководству, среди Кимов осталось не так уж много . Старший брат Ким Чен Чхоль никогда не интересовался политикой и, как утверждает легенда, был назван собственным отцом слишком «женственным», чтобы управлять страной. Другой старший брат нынешнего руководителя — Ким Чен Нам — был отравлен еще в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура. Причем, как по-прежнему считают многие, это было сделано по заказу самого северокорейского вождя, хотя доказательств этому так и не нашли.

Схожая незавидная участь постигла и дядю вождя Чан Сон Тхэка, некогда одного из самых влиятельных функционеров в КНДР. Он был расстрелян еще в 2013 году за государственную измену. Другой дядя вождя, 65-летний Ким Пхен Ир, остался цел и невредим, но, как утверждается, вернулся в Северную Корею только в ноябре прошлого года после десятилетий дипломатической деятельности в Европе и потому долгое время был вне властного круга в стране.

Трепещите, женщина

Идея женщины-лидера в Северной Корее не является такой уж невероятной , предположил в беседе с «Известиями» независимый австралийский эксперт по КНДР Кристофер Ричардсон.

— Другие женщины семьи Ким уже давно были возведены в высокий статус в революционной мифологии Северной Кореи , особенно Кан Пан Сок (мать Ким Ир Сена) и Ким Чен Сук (жена Ким Ир Сена и мать Ким Чен Ира). Первая была почитаемым коммунистическим активистом в эру японского колониализма, а вторая прославляется как мать и воин, — пояснил исследователь из Сиднея.

Но при этом он всё же высказал сомнения, что патриархальная военная и партийная иерархия КНДР примет вступление молодой женщины на пост верховного лидера . И если молодость — это недостаток, который быстро проходит (Ким Е Чжон, по разным данным, появилась на свет в 1987-м или 1989 году), то с принадлежностью к слабой половине человечества дела куда сложнее.

Кроме того, у нее за плечами нет той же институциональной базы, которую Ким Чен Ын унаследовал от своего отца, и ее вступление на престол не было подготовлено пропагандой, подытожил Кристофер Ричардсон.

Ким-1 Лидер КНДР Ким Чен Ын с сестрой Ким Е Чжон Фото: TASS/Zuma

Скептически к идее перехода власти к Ким Е Чжон относится и директор Института корейских исследований при госуниверситете Огайо Митчелл Лернер.

— На самом деле я подозреваю, что в случае смерти брата она окажется в очень большой опасности, поскольку предыдущие лидеры страны часто предпринимали решительные шаги, чтобы устранить потенциальных противников своего правления. Я предполагаю, что если Ким умрет, то Чхве Рен Хэ, председатель президиума Верховного народного собрания, вероятно, захватит власть либо сам, либо вместе с несколькими другими соратниками , — заметил американский эксперт.

Чхве Рен Хэ был назначен председателем президиума Верховного народного собрания в прошлом году, став номинальным главой государства. Но свежим лицом в северокорейской политике его не назовешь — он служит правящей семье на протяжении многих десятилетий.