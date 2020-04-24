Трамп назвал недостоверными сообщения о плохом состояния здоровья Ким Чен Ына

Сообщения об ухудшении здоровья руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына, о котором сообщали некоторые американские СМИ, не соответствует действительности, заявил президент США Дональд Трамп в четверг на брифинге в Белом доме, и он надеется, что так оно и есть.

«Я думаю, что информация была некорректна. Давайте я скажу вам так. Я думаю, что (новостная) сеть (CNN. — Ред.) опубликовала некорректное сообщение. Я слышал, что они использовали старые документы», — цитирует главу Белого дома «РИА Новости».

22 апреля зампредседателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что у Пентагона нет данных о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, как и оснований полагать, что он более не контролирует вооруженные силы своей страны.

Впервые сообщения о якобы ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера появились 21 апреля. Как сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США, здоровье Ким Чен Ына пошатнулось после перенесенной хирургической операции. С 11 апреля глава КНДР не появлялся на публике и впервые за восемь лет пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена.