В Пентагоне не смогли подтвердить данные о здоровье Ким Чен Ына

У Пентагона нет данных о его состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, как и оснований полагать, что он более не контролирует вооруженные силы своей страны. Об этом заявил зампредседателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен 22 апреля.

«Могу заявить, что у меня нет разведывательной информации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть что-либо на этот счет (о состоянии здоровья главы КНДР. — Ред.). Я полагаю, что Ким Чен Ын в полной мере контролирует корейские ядерные и вооруженные силы», — цитирует ТАСС.

Впервые сообщения о якобы ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера появились 21 апреля. Как сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США, здоровье Ким Чен Ына пошатнулось после перенесенной хирургической операции. С 11 апреля глава КНДР не появлялся на публике и впервые за восемь лет пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

Источник издания Daily NK также сообщил о перенесенной Ким Чен Ыном операции 12 апреля. В материале утверждается, что хирургическое вмешательство связано с сердечно-сосудистой системой, пишет «Газета.ру». На данный момент северокорейский лидер якобы восстанавливается на даче неподалеку от Пхеньяна, которая расположена рядом с медучреждением. Состояние лидера КНДР улучшается, большинство медиков отпустили домой 19 апреля, добавил собеседник портала.

В 2018 году СМИ также сообщили о двухнедельном исчезновении Ким Чен Ына. Позже он появился на похоронах ученого-ядерщика Чу Гю Чхана.