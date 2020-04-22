Прямой эфир

В Пентагоне не смогли подтвердить данные о здоровье Ким Чен Ына

0
Фото: REUTERS/KCNA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У Пентагона нет данных о его состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, как и оснований полагать, что он более не контролирует вооруженные силы своей страны. Об этом заявил зампредседателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен 22 апреля.

«Могу заявить, что у меня нет разведывательной информации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть что-либо на этот счет (о состоянии здоровья главы КНДР. — Ред.). Я полагаю, что Ким Чен Ын в полной мере контролирует корейские ядерные и вооруженные силы», — цитирует ТАСС.

Впервые сообщения о якобы ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера появились 21 апреля. Как сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США, здоровье Ким Чен Ына пошатнулось после перенесенной хирургической операции. С 11 апреля глава КНДР не появлялся на публике и впервые за восемь лет пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

Источник издания Daily NK также сообщил о перенесенной Ким Чен Ыном операции 12 апреля. В материале утверждается, что хирургическое вмешательство связано с сердечно-сосудистой системой, пишет «Газета.ру». На данный момент северокорейский лидер якобы восстанавливается на даче неподалеку от Пхеньяна, которая расположена рядом с медучреждением. Состояние лидера КНДР улучшается, большинство медиков отпустили домой 19 апреля, добавил собеседник портала.

В 2018 году СМИ также сообщили о двухнедельном исчезновении Ким Чен Ына. Позже он появился на похоронах ученого-ядерщика Чу Гю Чхана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков прокомментировал слухи о болезни Ким Чен Ына
Трамп прокомментировал сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020