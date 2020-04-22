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Трамп прокомментировал сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

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Фото: TASS/Zuma
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Президент США Дональд Трамп не исключает того, что попробует пойти на контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном на фоне появления сообщений об ухудшении его здоровья. Об этом американский лидер заявил на брифинге в Белом доме во вторник, 21 апреля.

Трамп выразил надежду на то, что с северокорейским лидером все хорошо и особо отметил, что у него хорошие отношение с Ким Чен Ыном, которые идут на пользу США. При этом глава Белого дома отметил, что не знает о том, соответствуют ли действительности ранее появившиеся сообщения о здоровье лидера КНДР, пишет ТАСС.

Ранее 21 апреля американский канал CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщила, что здоровье северокорейского лидера пошатнулось после перенесенной хирургической операции. Он с 11 апреля не появлялся на публике и впервые за восемь лет пропустил церемонию празднования дня рождения своего деда, Ким Ир Сена. При этом высокопоставленные представители Южной Кореи заявили, что не располагают такой информацией.

В 2018 году СМИ также сообщили о двухнедельном исчезновении Ким Чен Ына. Позже он появился на похоронах известного ученого-ядерщика Чу Гю Чхана.

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