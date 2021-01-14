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Минторг США признал Россию, Китай, Иран, Кубу, КНДР и Мадуро «враждебными»

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Министерство торговли США выпустило постановление, согласно которому ужесточается контроль за сделками в сфере информационных технологий, а Россия, Китай, Иран, Куба, КНДР признаны «враждебными иностранными государствами». Отдельно лидер Венесуэлы Николас Мадуро признан «враждебным лицом», следует из пресс-релиза ведомства, опубликованного в четверг, 14 января.

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«Постановление обеспечит устойчивость в цепочке поставок информационных и коммуникационных технологий нашей страны и веру в нее и в целях исполнения этого постановления определяет шесть иностранных правительств или неправительственных лиц как «враждебных»: Китай, Россия, Иран, КНДР, Куба и венесуэльский политик Николас Мадуро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «агрессивная защита» цепочки поставок информационных технологий позволит обеспечить безопасность личной информации или конфиденциальных данных американских граждан и бизнеса от «злонамеренных иностранных противников и тех, кто желает причинить вред Соединенным Штатам».

«С самого первого дня президент Трамп был привержен делу защиты национальной безопасности всех американцев, и реализация этого правила является поворотным моментом в усилиях администрации поставить Америку превыше всего и привлечь к ответственности злоумышленников», — заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Ранее, 10 сентября 2020 года, компания Microsoft обвинила хакеров из России, Китая и Ирана в кибератаках на предвыборные штабы кандидатов в президенты.

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