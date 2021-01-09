Ким Чен Ын рассказал о совершенствовании ядерных вооружений в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на съезде Трудовой партии Кореи, что страна продолжит совершенствовать ядерные вооружения ради вынужденного сдерживания враждебных сил. Об этом 9 января сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Главным главным врагом Пхеньяна Ким Чен Ын назвал американские власти.

«Необходимо активно и полностью сдерживать военную угрозу, вынужденно существующую на Корейском полуострове, при помощи совершенствования ядерных технологий: уменьшение габаритов и веса и увеличение стратегической мощности ядерного вооружения, разработка стратегического ядерного оружия, которое можно было бы применять разнообразно в зависимости от объекта поражения и цели операции», — говорится в заявлении.

Кроме того, Ким Чен Ын объявил о завершении разработки новой ядерной подводной лодки, «которая является примером модернизации». Он дал поручение, чтобы в ближайшее время страна уже могла обладать этой субмариной, а также другими видами новых вооружений.

Переговоры США и КНДР зашли в тупик после провала саммита в Ханое в феврале 2019 года. Вашингтон требовал от Пхеньяна серьезных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.

12 июня глава МИД Северной Кореи Ли Сон Гвон рассказал о безнадежности и ухудшении отношений с Соединенными Штатами по итогу двух лет с момента начала переговоров между странами.