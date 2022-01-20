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«Часы Судного дня» замерли на отметке 100 секунд до конца света

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Представители негосударственной организации «Бюллетень ученых-атомщиков» не стали переводить «часы Судного дня», оставив их на отметке 100 секунд до «ядерной катастрофы». Об этом сообщила в четверг, 20 января, глава организации Рейчел Бронсон.

«Мир не стал безопаснее в этом году по сравнению с тем, каким он был в это же время в 2021-м, таким образом, мы решили оставить стрелки на отметке 100 секунд до полуночи», — приводит слова Бронсон пресс-служба организации.

Время, стоп: часы Судного дня замерли за 100 секунд до апокалипсиса
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Как заявила со-председатель комитета Шарон Сквассони, в который входит руководство организации, показатель «100 секунд до ядерной полуночи» отражает представление ученых о том, что мир «приблизился к моменту гибели».

В организации напомнили, что в феврале 2021 года Россия и Соединенные Штаты продлили действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). ДСНВ в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года. Продление ДСНВ ученые сочли позитивным шагом, однако призвали не забывать о разногласиях мировых держав, которые создают угрозу для глобальной безопасности.

«Бюллетень ученых-атомщиков» не считает, что совместное заявление лидеров пяти ядерных держав — России, Китая, Великобритании, США и Франции — об ограничении применения ядерного оружия, опубликованное в январе 2022 года, позволило снизить угрозу глобальной катастрофы. В связи с этим организация приняла решение оставить стрелки «часов Судного дня» на отметке, расположенной недалеко от отметки «конец света».

«Бюллетень ученых-атомщиков» — неправительственная организация, созданная в 1945 году. После завершения Второй мировой войны издатели американского журнала, в котором публиковались статьи ученых-атомщиков Чикаго, обратились к научному сообществу с предложением объединить усилия в борьбе за поддержание глобальной безопасности.

Ключевым моментом в истории организации было создание в 1947 году «часов Судного дня».

В 1947 году часы установили на отметке семь минут до полуночи. В 1949 году, когда Советский Союз провел испытания ядерной бомбы, ученые перевели часы на отметку три минуты до «уничтожения человечества».

Организация оценила ситуацию в мире как наиболее стабильную в 1991 году, когда генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв и президент США Джордж Буш — старший заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Часы показывали в 1991 году 23:43.

23 января 2021 года стрелки часов Судного дня передвинули на 20 секунд вперед, они показывали 23:58:20.

Таким образом, до «ядерной катастрофы» в 2021 году осталось 100 секунд. По словам Рейчел Бронсон, это самое близкое к Судному дню время за всю историю существования часов.

В качестве причин для сдвига стрелок ученые называли рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве. Бронсон отметила, что за последние два года «влиятельные лидеры» разрушают самые эффективные методы сдерживания таких угроз — международные соглашения с жесткими режимами контроля.

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