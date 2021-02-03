Соглашение о продлении ДСНВ вступило в силу

Соглашении Москвы и Вашингтона о продлении действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) вступило в силу. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает пресс-служба российского МИД.

«3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 г. (ДСНВ). Соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что ДСНВ в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года. Ключевое значение для достижения этой договоренности, как отметили в МИД, имел телефонный разговор президентов России Владимира Путина и Джозефа Байдена.

В ведомстве указали, что продление ДСНВ обеспечило поддержание стратегической стабильности на строго паритетной основе ограничения ракетно-ядерные арсенала его сторон. В МИД РФ также выразили надежду, что достигнутое соглашение позволит преодолеть деструктивную политику Штатов, которая проводилась их руководством в последние годы и была направлена на слом механизмов контроля над вооружениями и нераспространения.

При этом подчеркивается, что для возвращения российско-американского диалога в этой области «на устойчивую траекторию» потребуются значительные усилия, которые также буду необходимы и при достижении новых крупных результатов, способствующих укреплению национальной безопасности и стратегической стабильности в мире.

«Россия к такой работе готова. Призываем США проявить столь же ответственный подход, конструктивно откликнуться на наши соответствующие инициативы», — заключили во внешнеполитическом ведомстве России.

26 января президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

На следующий день Путин во время онлайн-выступления на Давосской неделе назвал продление договора шагом в правильном направлении, а Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение.

29 января Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях.