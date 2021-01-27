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Кремль раскрыл детали разговора Путина и Байдена о ДСНВ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 января рассказал, как российскому лидеру Владимиру Путину оперативно удалось договориться с американским коллегой Джо Байденом о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Проверка связей: что даст Москве и Вашингтону продление СНВ-3
Ключевой темой первого разговора Путина и Байдена стал Договор о контроле над вооружениями, разрушенный при Трампе

«Этому предшествовала достаточно напряженная работа, вы знаете, что эта работа должна была ускориться в свете приближения дедлайна 6 февраля», — сказал Песков.

Он отметил, что Путин в телефонном разговоре накануне предоставил Байдену все необходимые разъяснения по соглашению. Таким образом, ни одна из ремарок не осталась без объяснений.

В целом, по словам представителя Кремля, беседа лидеров двух стран получилась рабочей и откровенной. Продолжительность разговора составила 35 минут.

Как отметил Песков, возможность личной встречи Путина и Байдена не обсуждалась, однако стороны договорились о продолжении диалога, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот же день Госдума ратифицировала соглашение о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Таким образом, срок действия документа продлевается на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в среду заявил, что Москва надеется использовать этот срок для развертывания с Вашингтоном углубленного и интенсивного диалога о будущем контроля над вооружениями.

Член думского комитета по международным делам Сергей Железняк подчеркнул, что ДСНВ позволит сдержать гонку вооружений и не провоцировать другие государства к увеличению военных бюджетов.

Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года сроком действия до 5 февраля 2021 года.

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