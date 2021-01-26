Путин и Байден провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с вступившим 20 января в должность президента США Джозефом Байденом, сообщили в Кремле во вторник, 26 января.

Во время беседы российский лидер поздравил своего американского коллегу с началом работы на посту президента США. Глава государства подчеркнул, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном отвечала бы интересам обеих стран.

Отмечается, что в ходе разговора президенты выразили удовлетворенность нынешними достижениями в вопросе продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).

«В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», — следует из сообщения.

Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе рассмотрели возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и других сферах, среди которых и торгово-экономическая.

Также Путин и Байден затронули темы одностороннего выхода США из Договора по открытому небу и сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Вдобавок к тому лидеры обсудили внутриукраинское урегулирование и российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

«В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов», — заключили в Кремле.

В Белом доме уточнили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны — Байден позвонил Путину в середине дня.

Накануне представитель Белого Дома Джейн Псаки заявила, что пока планов проводить телефонный разговор президентов России и США нет, но глава Белого дома «снимает трубку, когда звонят». В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков допустил, что таким образом пресс-секретарь американского лидера намекнула на то, что в Вашингтоне ждут первый шаг от Москвы.

Байден 20 января принял присягу и вступил в должность 46-го президента США. После этого российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду, что с приходом политика к власти начинается новая глава в развитии российско-американских отношений.