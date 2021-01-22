Остров заботы: зачем Джо Байдену налаживать отношения с Кубой

Джо Байден намерен вернуть взаимоотношения с Кубой до их состояния при Бараке Обаме. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, демократ уберет Остров свободы из черного списка стран, якобы финансирующих террористов. Там Куба оказалась по воле Дональда Трампа незадолго до его ухода. В Демократической партии США уже осудили эти действия. Политологи не исключают, что нынешний глава Белого дома сбавит и санкционное давление на Кубу, в том числе чтобы уменьшить в регионе влияние России и Китая.

Свои люди

Одним из первых действий Джо Байдена после вступления в должность президента США стало подписание акта об остановке строительства стены на границе с Мексикой. Вместо этого новый глава Белого дома планирует навести мосты дружбы с латиноамериканскими странами, как это было при Бараке Обаме. После инаугурации Джо Байден пообещал, что не допустит расовой дискриминации. Разнообразие характеризует и пришедшую администрацию. Например, новым министром внутренней безопасности должен стать кубинец Алехандро Майоркас. Кроме того, среди членов Национального комитета Демократической партии сейчас особую активность проявляет первый в ее истории венесуэлец Леопольдо Мартинес — один из стратегов избирательной кампании Джо Байдена. Оба эти политика этнически связаны со странами региона, которые были заклятыми врагами Дональда Трампа. Свое нежелание дружить с Гаваной он успел продемонстрировать за несколько дней до сложения полномочий.

11 января 45-й глава Белого дома вернул Кубу в список спонсирующих терроризм в США государств. Уже бывший госсекретарь Майк Помпео заявил, что решение было принято из-за «неоднократной поддержки актов международного терроризма», укрытия государством американских беглецов и лидеров колумбийских повстанцев. Этот указ стал финальным штрихом в долгой работе Дональда Трампа по разрушению отношений с Кубой, которые начал выстраивать Барак Обама в 2015 году, как раз исключив Остров свободы из террористического списка. Разумеется, демократы осудили это решение. В частности, конгрессмен Грегори Микс, избранный на пост главы Комитета по международным отношениям. По его словам, политика прежней администрации «была сосредоточена на причинении вреда кубинскому народу». Поэтому сейчас крайне важно разумно использовать список государств — спонсоров терроризма, считает политик.

— Я настоятельно призываю избранного президента Байдена изменить сегодняшнюю внешнюю политику, — заявил конгрессмен.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, Джо Байден начнет предпринимать конкретные действия по линии налаживания отношений с Кубой, но этот процесс будет небыстрым.

— Я думаю, новая администрация удалит Кубу из списка стран, спонсирующих терроризм, и попытается вернуться к духу сотрудничества, — заявил в беседе с «Известиями» директор Центра по изучению Латинской Америки Американского университета (Массачусетс) Эрик Хершберг.

По его словам, некоторые санкции, введенные правительством США в отношении Кубы, могут быть отменены почти сразу же посредством президентских указов, снятие других — потребует административных проверок, на что требуется время. Решение о черном списке — межведомственный процесс и обычно занимает несколько месяцев.

И не друг, и не враг, а так

Еще одним ударом Дональда Трампа по острову было закрытие в ноябре главного для кубинцев канала по денежному переводу в США Western Union. Но Джо Байден сосредоточится на восстановлении и этой связи, отмечает Washingtion Post, ведь президент уже выразил свое желание «повернуть вспять» политику республиканца в отношении Кубы.

— Ослабления текущих ограничений на поездки на остров и систему денежных переводов, вероятно, станут двумя из первых, связанных с Кубой, инициатив администрации Байдена, — заявил «Известиям» директор Института исследований Кубы в Международном университете Флориды Хорхе Дуани.

Однако политолог отметил, что избранный вице-президент Камала Харрис заявляла: торговое эмбарго США на Кубу, вероятно, будет продолжаться еще неопределенное время из-за отсутствия поддержки отмены санкций в американском конгрессе. Сам же Джо Байден заверил в своей приверженности защите прав человека и демократии на Кубе. Судя по некоторым заявлениям местных властей, не факт, что они согласны с утверждениями главы Белого дома.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель не поздравил Джо Байдена с победой после оглашения результатов выборов. В своем обращении к нации он сказал, что можно построить «уважительные и прочные отношения» с США, но добавил, что они не готовы вести переговоры о «революции, социализме и суверенитете».

Как отметил Хорхе Дуани в беседе с «Известиями», одна из целей, которую будет преследовать новый хозяин Овального кабинета, налаживая отношения с Гаваной, — это подвинуть в регионе КНР и РФ.

— Джо Байден намерен сигнализировать о новой внешней политике в отношении Латинской Америки и Карибского бассейна. Часть этого курса может быть основана на стратегической озабоченности растущим влиянием России или Китая в регионе, — подчеркнул политолог.

Новый президент США уже критиковал администрацию Трампа за неспособность противостоять влиянию Китая в Центральной и Южной Америке. К тому же, как отмечает Bloomberg, «из-за эмбарго американские компании не могут вступать в сделки с логичным торговым партнером всего в 90 милях от Флориды», в отличие от идеологических друзей Гаваны.

Опрошенные «Известиями» политологи также сошлись во мнении, что остров может понадобиться Байдену для увеличения электората Демократической партии во Флориде, где проживает много латиноамериканцев, в том числе кубинцев. Не случайно демократ Барак Обама побеждал там дважды после того, как встретился с Раулем Кастро и исключил Кубу из списка «спонсоров терроризма». В 2016 году, будучи еще кандидатом в президенты, Дональд Трамп заявил о готовности продолжать восстановление отношений с Кубой в случае победы на выборах. В итоге обнадеживающие слова 45-го президента США не сбылись. Теперь вопрос, сможет ли Джо Байден сделать остров свободнее от различных ограничений, сохранив и обещания, и рейтинг.