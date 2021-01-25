Пушков оценил заявление Белого дома о возможном разговоре Путина и Байдена

Слова представителя Белого дома Джен Псаки о возможном телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена являются очевидным намеком, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее 25 января Псаки заявила, что пока планов проводить телефонный разговор президентов России и США нет, но глава Белого дома «снимает трубку, когда звонят».

По мнению Пушкова, таким образом пресс-секретарь американского лидера намекнула на то, что в Вашингтоне ждут первый шаг от Москвы.

«Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше «условностей»? — задался он вопросом в своем Telegram-канале. По мнению Пушкова, и в Москве, и в Вашингтоне отдают отчет, что в политике нет условностей, а важно всё.

«Особенно с учетом того настроя, с которым Байден пришел в Белый дом. И с учетом того, что он уже наговорил о России как о «враге США», — напомнил сенатор.

Байден 20 января принял присягу и вступил в должность 46-го президента США. После этого российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду, что с приходом политика к власти начинается новая глава в развитии российско-американских отношений.