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В Белом доме оценили вероятность телефонного разговора Байдена и Путина

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Анонсов о планах телефонного разговора президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина нет, но глава Белого дома будет продолжать звонки зарубежным коллегам в ближайшие дни. Об этом 25 января в ходе брифинга заявила официальный представитель администрации США Джен Псаки.

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По ее словам, предсказать какие-то разговоры она не может. «Но когда звонят, Байден снимает трубку», — ответила Псаки в ходе брифинга, транслировавшегося на странице Белого дома в Twitter.

Как накануне заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Россия готова проявить гибкость в отношениях с США, однако Москва не готова к диктату и хамству. Россия рассчитывает на то, что Москве и Вашингтону удастся наладить диалог, добавил он.

Джо Байден 20 января принял присягу и вступил в должность 46-го президента США. После этого российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду, что с приходом политика к власти начинается новая глава в развитии российско-американских отношений.

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