Посол РФ выразил надежду на новую главу в отношениях стран при Байдене

Российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду, что с приходом к власти президента США Джо Байдена начинается новая глава в развитии российско-американских отношений.

Дипломат отметил, что на инаугурации в минувшую среду внимательно слушал выступление демократа и искал что-либо на тему внешней политики, в первую очередь, России.

«Хочется верить, что с сегодняшнего дня начинается новая глава в развитии США и, конечно, что начинается новая глава в развитии российско-американских отношений. По крайней мере, мы неоднократно об этом говорили», — сказал Антонов в эфире телеканала «Россия-24» 21 января.

Накануне Байден принял присягу и вступил в должность 46-го президента США. Новый глава государства в своей инаугурационной речи подчеркнул, что с его избранием демократия одержала победу, добавив, что настал день истории, надежды и обновления.

В этот же день Антонов отметил готовность сотрудничать с администрацией Байдена, в том числе по устранению накопившихся раздражителей в отношениях двух стран.

При этом 17 января официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркнула, что власти России готовы к взаимоуважительному диалогу с новой администрацией США, но не рассчитывают на резкое улучшение отношений.