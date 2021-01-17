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Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с новой администрацией США

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Россия готова к взаимоуважительному диалогу с новой администрацией США, но не рассчитывает на резкое улучшение отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» 17 января.

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«Мы не прогнозируем какого-то резкого улучшения, в принципе улучшения не прогнозируется, потому что люди те же, тезисы они свои не меняли. Мы не прогнозируем резкого улучшения в принципе. Мы открыты к нормальному, взаимоуважительному диалогу», — сказала она, комментируя перспективы двусторонних отношений после прихода к власти в США президента-демократа Джозефа Байдена.

Она подчеркнула, что после прошедших событий американская система продемонстрировала свою архаичность и глубочайший кризис.

По ее словам, каждые четыре года, а то и каждые восемь наблюдается «тотальная смена курса» по целому ряда важнейших вопросов и именно США ввели в практику незаконные санкции как инструмент управления остальными государствами.

Выборы в США прошли в ноябре прошлого года. Байден заявил о своем триумфе. В свою очередь, действующий президент страны Дональд Трамп объявил победителем себя. Он планировал добиваться пересмотра результатов в суде.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». Сторонники Трампа неделей ранее устроили в Вашингтоне беспорядки, которые привели к столкновениям и жертвам.

Верхняя палата конгресса планирует рассмотреть импичмент Трампу после инаугурации избранного лидера страны Джо Байдена 20 января. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

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