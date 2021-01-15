Сенат США готовится рассмотреть импичмент Трампа сразу после инаугурации Байдена

Рассмотрение вопроса об импичменте действующего президента Дональда Трампа в сенате США может произойти сразу после инаугурации избранного лидера страны Джо Байдена. Об этом в четверг, 14 января, сообщает газета Politico.

По ее информации, рассмотрение вопроса об импичменте по статье «Подстрекательство к мятежу» может быть назначено на 13:00 по местному времени (21:00 мск) 20 января, то есть когда Трамп уже станет бывшим президентом. Инаугурация Байдена назначена в этот день на 12:00.

Как отмечает газета, это может создать препятствия для утверждения кандидатур, предложенных Байденом, на ключевые посты в кабинете и работы над мерами по борьбе с коронавирусом.

Ранее, 13 января, палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте главе Белого дома, теперь документ направят в сенат.

Байден, в свою очередь, выразил надежду, что рассмотрение вопроса об импичменте Трампа не помешает сенату работать одновременно над другими срочными для страны делами.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл уже заявил, что процедуру импичмента президента Трампа в сенате конгресса не удастся завершить до инаугурации избранного американского лидера Джозефа Байдена, которая состоится 20 января.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.