Байден надеется на рассмотрение сенатом импичмента вместе с другими делами

Избранный президент США Джо Байден в среду, 13 января, выразил надежду, что рассмотрение вопроса об импичменте Дональда Трампа не помешает сенату работать одновременно над другими срочными для страны делами.

«Я надеюсь, что руководство сената найдет способ справиться со своей конституционной обязанностью в вопросе импичмента, одновременно работая над другими неотложными делами страны», — цитирует «РИА Новости» распространенное штабом Байдена заявление политика.

Как подчеркнул Байден, он имеет в виду утверждение его кандидатов на ключевые посты в кабинете и меры по борьбе с коронавирусом.

Ранее палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту действующего президента США Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Спикер палаты представителей Пелоси подписала статью об импичменте главе Белого дома, теперь документ направят в сенат.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл уже заявил, что процедуру импичмента президента Трампа в сенате конгресса не удастся завершить до инаугурации избранного американского лидера Джозефа Байдена, которая состоится 20 января.

В среду Трамп вновь осудил насилие на акциях протеста в Вашингтоне, устроенных его сторонниками, и призвал к примирению, однако ничего не сказал об импичменте. Политик подчеркнул, что сейчас необходимо сосредоточиться на интересах всей страны. Он также призвал всех американцев объединиться, «преодолев страсти момента».

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.