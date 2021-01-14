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Байден надеется на рассмотрение сенатом импичмента вместе с другими делами

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Избранный президент США Джо Байден в среду, 13 января, выразил надежду, что рассмотрение вопроса об импичменте Дональда Трампа не помешает сенату работать одновременно над другими срочными для страны делами.

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«Я надеюсь, что руководство сената найдет способ справиться со своей конституционной обязанностью в вопросе импичмента, одновременно работая над другими неотложными делами страны», — цитирует «РИА Новости» распространенное штабом Байдена заявление политика.

Как подчеркнул Байден, он имеет в виду утверждение его кандидатов на ключевые посты в кабинете и меры по борьбе с коронавирусом.

Ранее палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту действующего президента США Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Спикер палаты представителей Пелоси подписала статью об импичменте главе Белого дома, теперь документ направят в сенат.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл уже заявил, что процедуру импичмента президента Трампа в сенате конгресса не удастся завершить до инаугурации избранного американского лидера Джозефа Байдена, которая состоится 20 января.

В среду Трамп вновь осудил насилие на акциях протеста в Вашингтоне, устроенных его сторонниками, и призвал к примирению, однако ничего не сказал об импичменте. Политик подчеркнул, что сейчас необходимо сосредоточиться на интересах всей страны. Он также призвал всех американцев объединиться, «преодолев страсти момента».

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

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