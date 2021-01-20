Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Байден вступил в должность президента США
Мир
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Мир
Три человека погибли в результате взрыва в центре Мадрида
Мир
Захарова назвала «донельзя политизированным» перенос ЧМ по хоккею из Минска
Политика
Госдума приняла в I чтении проект о запрете второго гражданства для чиновников
Мир
Заявка на одобрение российской вакцины «Спутник V» передана в ВОЗ
Мир
МИД РФ выступил за развитие диалога по ДСНВ с новой администрацией США
Общество
Главе «Буйнакскводоканала» предъявили обвинение в массовом отравлении водой
Мир
Венгерский регулятор рекомендовал одобрить российскую вакцину от COVID-19

Посол России в США отметил готовность сотрудничать с администрацией Байдена

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва готова к взаимовыгодному сотрудничеству с Вашингтоном, в том числе по устранению накопившихся раздражителей в отношениях двух стран. Об этом заявил в среду, 20 января, посол России в США Анатолий Антонов.

Пиковая драма: Байден готовится к инаугурации и первым шагам на посту
20 января оба президента США — приходящий и уходящий — окажутся в фокусе внимания

«Российские предложения по конкретным направлениям сотрудничества неоднократно озвучивались и остаются на столе переговоров. Мы готовы к прагматичному и взаимовыгодному диалогу в той мере, в какой на это настроена американская сторона», — отметил Антонов в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что пока контактов не было, однако многие персоны на должностях, связанных с внешней политикой в новом правительстве США, знакомы российским дипломатам, так как работали в предыдущих администрациях.

Ранее в этот же день Байден принял присягу и вступил в должность 46-го президента США. Новый глава государства в своей инаугурационной речи подчеркнул, что с его избранием демократия одержала победу, добавив, что настал день истории, надежды и обновления.

В Министерстве иностранных дел России рассчитывают, что новая администрация США займет в диалоге по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) более конструктивную позицию.

Вместе с тем накануне кандидат на пост директора нацразведки США Аврил Хэйнс заявила, что Россия якобы использует различные способы, чтобы усугублять разделение в американском обществе и продвигать экстремизм.

17 января официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркнула, что власти России готовы к взаимоуважительному диалогу с новой администрацией США, но не рассчитывают на резкое улучшение отношений.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021