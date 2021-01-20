Посол России в США отметил готовность сотрудничать с администрацией Байдена

Москва готова к взаимовыгодному сотрудничеству с Вашингтоном, в том числе по устранению накопившихся раздражителей в отношениях двух стран. Об этом заявил в среду, 20 января, посол России в США Анатолий Антонов.

«Российские предложения по конкретным направлениям сотрудничества неоднократно озвучивались и остаются на столе переговоров. Мы готовы к прагматичному и взаимовыгодному диалогу в той мере, в какой на это настроена американская сторона», — отметил Антонов в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что пока контактов не было, однако многие персоны на должностях, связанных с внешней политикой в новом правительстве США, знакомы российским дипломатам, так как работали в предыдущих администрациях.

Ранее в этот же день Байден принял присягу и вступил в должность 46-го президента США. Новый глава государства в своей инаугурационной речи подчеркнул, что с его избранием демократия одержала победу, добавив, что настал день истории, надежды и обновления.

В Министерстве иностранных дел России рассчитывают, что новая администрация США займет в диалоге по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) более конструктивную позицию.

Вместе с тем накануне кандидат на пост директора нацразведки США Аврил Хэйнс заявила, что Россия якобы использует различные способы, чтобы усугублять разделение в американском обществе и продвигать экстремизм.

17 января официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркнула, что власти России готовы к взаимоуважительному диалогу с новой администрацией США, но не рассчитывают на резкое улучшение отношений.