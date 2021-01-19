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В США обвинили Россию в усугублении раскола в американском обществе

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Номинант на пост директора нацразведки США Аврил Хэйнс заявила, что Россия якобы использует различные способы, чтобы усугублять разделение в американском обществе и продвигать экстремизм. Об этом она заявила на слушаниях в сенате 19 января.

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«Я сама видела, как Россия использует различные способы в различных кампаниях по влиянию, чтобы усугубить разделение в этой стране и чтобы продвигать экстремизм в каком-то смысле», — передает «РИА Новости».

При этом она не уточнила, о каких именно «способах» идет речь.

О выдвижении Хэйнс на должность директора Национальной разведки в кабинете Джо Байдена стало известно 23 ноября прошлого года. Она станет первой женщиной на этом посту.

С 2010 года Хэйнс работала в администрации президента Барака Обамы помощником советника президента, специализировалась на проблемах национальной безопасности, а также была юрисконсультом Совета национальной безопасности. В июне 2013-го директор ЦРУ Джон Оуэн Бреннан официально объявил о назначении на его место Эврил Хэйнс.

В декабре 2014 года было объявлено о назначении Хэйнс заместителем советника президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс. Она занимала эту должность до истечения полномочий администрации Обамы 20 января 2017 года.

Ранее 19 января стало известно, что Байден назначил на должность помощника министра здравоохранения трансгендера — Рейчел Левайн, министра здравоохранения штата Пенсильвания.

В январе сообщалось о намерении избранного главы государства назначить зампомощника президента США по национальной безопасности сотрудницу Агентства национальной безопасности (АНБ) Энн Нюбегер, а бывшую сотрудницу разведывательных служб США Андреу Кендалл-Тейлор — старшим директором по России и Центральной Азии в совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

16 января Байден назначил на пост замгоссекретаря по политическим вопросам Викторию Нуланд, которая работала в Госдепартаменте более 30 лет и, в частности, была главным чиновником Госдепа по России и странам бывшего СССР.

Инаугурация избранного президента пройдет 20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск).

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